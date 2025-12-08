Rezultate alegeri locale 2025 Vânători, Iași. Lupu Bogdan-Constantin, nepotul fostului primar, a câștigat detașat Primăria

Alegerile locale pentru funcția de primar în comuna Vânători, județul Iași, s-au încheiat cu o victorie a candidatului PSD, Lupu Bogdan-Constantin, care a obținut majoritatea voturilor valabil exprimate.

Conform rezultatelor finale oficiale, la scrutinul din 2025 au fost validate 2.134 de voturi.

Lupu Bogdan-Constantin, câștigător detașat

Candidatul PSD, Lupu Bogdan-Constantin, a strâns 1.219 voturi, ceea ce reprezintă 57,12% din totalul voturilor. Rezultatul îl plasează confortabil în fața principalilor săi contracandidați, evidențiind preferința alegătorilor pentru continuitatea administrației PSD.

”Vă mulțumesc din suflet pentru încrederea pe care mi-ați acordat-o. Am primit acest rezultat ca pe o dovadă că dialogul deschis, munca și apropierea de oameni contează cu adevărat.

Am ascultat opiniile tuturor în această perioadă, am înțeles nevoile fiecărui sat și vă promit că voi rămâne același om: prezent, implicat și atent la problemele comunității.

Le mulțumesc viceprimarului, consilierilor locali și tuturor celor care au fost alături de mine în aceste săptămâni. A fost o adevărată echipă.

De astăzi începe o responsabilitate și mai mare. Îmi doresc ca, împreună, să continuăm ceea ce s-a construit și să facem din Vânători o comună modernă, unită și bine îngrijită.

Vânători rămâne acasă. Și acasă voi pune toată munca mea”, a transmis Lupu Bogdan-Constantin (PSD), într-o postare pe Facebook.

Principalul rival al lui Lupu a fost Asoltanei Vasile (PNL), care a obținut 860 de voturi (40,30%), înregistrând o diferență semnificativă față de câștigător.

Alți doi candidați au obținut scoruri mult mai mici:

Gheorghiță Dumitru (Partidul Oamenilor Tineri) – 47 voturi (2,20%)

Neder Maria (AUR) – 8 voturi (0,37%)



În total, patru candidați s-au înscris în cursa pentru funcția de primar în comuna Vânători, unde alegerile locale parțiale au fost organizate după decesul fostului edil, Constantin Lupu.

Cine este Bogdan Constantin Lupu

Bogdan Constantin Lupu, în vârstă de 37 de ani, inginer constructor de profesie și nepot al fostului primar Constantin Lupu, este în prezent angajat al Primăriei Vânători.

Fostul primar al comunei Vânători din județul Iași a decedat, astfel că aici au fost organizate alegeri locale.