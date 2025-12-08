€ 5.0919
|
$ 4.3707
|

Subcategorii în Politica

Subcategorii în Alegeri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0919
|
$ 4.3707
 
DCNews Politica Alegeri Rezultate alegeri locale 2025 Vânători, Iași. Lupu Bogdan-Constantin, nepotul fostului primar, a câștigat detașat Primăria
Data actualizării: 01:53 08 Dec 2025 | Data publicării: 01:53 08 Dec 2025

Rezultate alegeri locale 2025 Vânători, Iași. Lupu Bogdan-Constantin, nepotul fostului primar, a câștigat detașat Primăria
Autor: Monika Baciu

Vezi galeria foto
 bogdan lupu constantin Rezultate alegeri locale 2025 Vânători, Iași. Lupu Bogdan-Constantin, nepotul fostului primar, a câștigat detașat Primăria - FOTO: Captură YouTube@Jurnalul Regional
 

Bogdan Constantin Lupu, nepotul fostului primar Constantin Lupu, a câștigat alegerile locale 2025 din comuna Vânători, Iași, obținând 57,12% din voturile valabil exprimate.

Alegerile locale pentru funcția de primar în comuna Vânători, județul Iași, s-au încheiat cu o victorie a candidatului PSD, Lupu Bogdan-Constantin, care a obținut majoritatea voturilor valabil exprimate.

Conform rezultatelor finale oficiale, la scrutinul din 2025 au fost validate 2.134 de voturi.

Lupu Bogdan-Constantin, câștigător detașat

Candidatul PSD, Lupu Bogdan-Constantin, a strâns 1.219 voturi, ceea ce reprezintă 57,12% din totalul voturilor. Rezultatul îl plasează confortabil în fața principalilor săi contracandidați, evidențiind preferința alegătorilor pentru continuitatea administrației PSD.

”Vă mulțumesc din suflet pentru încrederea pe care mi-ați acordat-o. Am primit acest rezultat ca pe o dovadă că dialogul deschis, munca și apropierea de oameni contează cu adevărat.

Am ascultat opiniile tuturor în această perioadă, am înțeles nevoile fiecărui sat și vă promit că voi rămâne același om: prezent, implicat și atent la problemele comunității.

Le mulțumesc viceprimarului, consilierilor locali și tuturor celor care au fost alături de mine în aceste săptămâni. A fost o adevărată echipă.

De astăzi începe o responsabilitate și mai mare. Îmi doresc ca, împreună, să continuăm ceea ce s-a construit și să facem din Vânători o comună modernă, unită și bine îngrijită.

Vânători rămâne acasă. Și acasă voi pune toată munca mea”, a transmis Lupu Bogdan-Constantin (PSD), într-o postare pe Facebook.

Rezultate alegeri locale 2025 Vânători, Iași. Lupu Bogdan-Constantin, nepotul fostului primar, a câștigat detașat Primăria - FOTO: Captură AEP

Principalul rival al lui Lupu a fost Asoltanei Vasile (PNL), care a obținut 860 de voturi (40,30%), înregistrând o diferență semnificativă față de câștigător.

Alți doi candidați au obținut scoruri mult mai mici:

  • Gheorghiță Dumitru (Partidul Oamenilor Tineri) – 47 voturi (2,20%)
  • Neder Maria (AUR) – 8 voturi (0,37%)
  •  

În total, patru candidați s-au înscris în cursa pentru funcția de primar în comuna Vânători, unde alegerile locale parțiale au fost organizate după decesul fostului edil, Constantin Lupu.

Cine este Bogdan Constantin Lupu

Bogdan Constantin Lupu, în vârstă de 37 de ani, inginer constructor de profesie și nepot al fostului primar Constantin Lupu, este în prezent angajat al Primăriei Vânători.

Fostul primar al comunei Vânători din județul Iași a decedat, astfel că aici au fost organizate alegeri locale.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

alegeri locale
vanatori
iasi
lupu bogdan constantin
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum cateva secunde
Primăria Mihai Eminescu, din Botoșani, de la tată, la mamă, la fiică: Andreea-Cristina Alecu Gireadă, noul primar
Publicat acum 7 minute
Rezultate alegeri locale 2025 Șieu, Maramureș. Ioana Rus (PSD), primar cu puțin peste 600 de voturi
Publicat acum 24 minute
Rezultate alegeri locale 2025 Vânători, Iași. Lupu Bogdan-Constantin, nepotul fostului primar, a câștigat detașat Primăria
Publicat acum 33 minute
Bogdan Ivan anunță ce urmează în București, după rezultatul alegerilor locale: Au ales direcția
Publicat acum 43 minute
Rezultate finale alegeri locale 2025 Remetea, Bihor: PSD bate PNL cu 76%. Ionel Stelian Copil, primar cu 1200 de voturi
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 9 ore si 44 minute
Daniel Băluță denunță un demers „nedemocratic și ilegal“ al unui contracandidat
Publicat acum 6 ore si 19 minute
Alertă la PNL! Chirieac: „E deja victorie?!” Răspunsul lui Ciucu / video
Publicat pe 06 Dec 2025
Elon Musk spune că Uniunea Europeană trebuie "eradicată". De la ce a pornit furia miliardarului
Publicat pe 06 Dec 2025
Ursula von der Leyen, mesaj pentru România de la Bruxelles: Valorile noastre sunt puse la încercare în România
Publicat acum 5 ore si 16 minute
Vot istoric: Autostrada care l-a dus pe Ciolacu direct la CJ Buzău
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
x close