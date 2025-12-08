Alexandru Iorga, candidatul PSD la funcția de primar al orașului Găești (Dâmbovița) a câștigat alegerile locale parțiale.

Rezultatele finale arată o victorie detașată pentru candidatul Partidului Social Democrat (PSD). Conform procesului-verbal final, candidatul Iorga Alexandru (Partidul Social Democrat) a obținut un mandat clar, acumulând 4.257 de voturi, ceea ce reprezintă un procent impresionant de 67,40% din totalul voturilor valabil exprimate.

Candidatul Partidului Național Liberal (PNL), Bîdică George-Raul, s-a clasat pe locul al doilea, obținând un sprijin semnificativ din partea electoratului, concretizat în 1.511 de voturi, echivalentul a 23,92% din totalul voturilor valabil exprimate.

Pe poziția a treia s-a situat Dragoță-Zamfir Ana-Maria, reprezentanta Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), care a reușit să adune 334 de voturi (5,29%), asigurând astfel prezența partidului în clasamentul final. Încheind lista, candidatul independent Ghenu George a obținut 214 de voturi, reprezentând 3,39% din opțiunile alegătorilor din Găești.

Rezultate finale vot alegeri Găești, Dâmbovița. Cine este Alexandru Iorga - FOTO: Captură AEP

Alexandru Iorga, mesaj

Alexandru Iorga a transmis un mesaj, pe Facebook, în urmă cu câteva minute.

”Mulțumesc, Găeștenilor! Din această zi înainte, mă pun cu toată inima și puterea mea în slujba voastră. Voi lucra cu devotament, respect și credință, pentru binele vostru și pentru tot ceea ce prețuiți.

Azi am primit cea mai mare veste: încrederea, încrederea pe care ți-o dă comunitatea în care trăiești. Așa s-a întâmplat astăzi, le mulțumesc tuturor găeștenilor care au venit la vot, le mulțumesc celor care m-au votat, dar și celorlalți.

Sigur că voi fi primarul tuturor, mulțumesc președintelui CJ Dâmbovița, Corneliu Ștefan, omul care a avut cea mai mare încredere în mine, mulțumesc întregii echipe PSD, mulțumesc familiei mele și nu în ultimul rând oamenilor care au fost lângă mine în această perioadă. Îi asigur pe găeșteni că avem mult de muncă și voi onora toate promisiunile”, a transmis Alexandru Iorga, noul primar al orașului Găești.

Cine este Alexandru Iorga

Potrivit CV-ului, Alexandru Iorga, fost ofițer de poliție cu aproape 30 de ani de activitate în structurile Ministerului Afacerilor Interne, a început un nou parcurs profesional în domeniul avocaturii. Acesta a ocupat funcția de Șef al Poliției Orașului Găești între 2010 și 2022, după ce anterior a activat ca adjunct al șefului de poliție și ca ofițer în investigarea criminalității economice.

Formarea sa include un doctorat în drept, studii postuniversitare în științe penale și un master în management organizațional.

Fostul primar și-a pierdut funcția

Potrivit presei locale, fostul primar al orașului Găești, Grigore Gheorghe (PNL), și-a pierdut funcția după ce Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a pronunțat o decizie definitivă prin care a confirmat că acesta a fost incompatibil în urma unei sesizări a Agenției Naționale de Integritate (ANI).

Incompatibilitatea reținută de ANI și confirmată de ÎCCJ vizează perioada 18 iulie 2012 – 25 septembrie 2015, timp în care Grigore Gheorghe a deținut și exercitat simultan funcția de viceprimar și calitatea de membru în Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic "Iordache Golescu" Găești, județul Dâmbovița.