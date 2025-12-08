€ 5.0919
|
$ 4.3707
|

Subcategorii în Politica

Subcategorii în Alegeri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0919
|
$ 4.3707
 
DCNews Politica Alegeri Rezultate finale vot alegeri Găești, Dâmbovița. Cine este Alexandru Iorga
Data actualizării: 00:26 08 Dec 2025 | Data publicării: 00:21 08 Dec 2025

Rezultate finale vot alegeri Găești, Dâmbovița. Cine este Alexandru Iorga
Autor: Monika Baciu

Vezi galeria foto
 alexandru iorga gaesti Rezultate finale vot alegeri Găești, Dâmbovița. Cine este Alexandru Iorga - FOTO: Captură facebook@Alexandru Iorga
 

Alexandru Iorga (PSD) este noul primar al orașului Găești, județul Dâmbovița.

Alexandru Iorga, candidatul PSD la funcția de primar al orașului Găești (Dâmbovița) a câștigat alegerile locale parțiale. 

Rezultatele finale arată o victorie detașată pentru candidatul Partidului Social Democrat (PSD). Conform procesului-verbal final, candidatul Iorga Alexandru (Partidul Social Democrat) a obținut un mandat clar, acumulând 4.257 de voturi, ceea ce reprezintă un procent impresionant de 67,40% din totalul voturilor valabil exprimate.

Candidatul Partidului Național Liberal (PNL), Bîdică George-Raul, s-a clasat pe locul al doilea, obținând un sprijin semnificativ din partea electoratului, concretizat în 1.511 de voturi, echivalentul a 23,92% din totalul voturilor valabil exprimate.

Pe poziția a treia s-a situat Dragoță-Zamfir Ana-Maria, reprezentanta Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), care a reușit să adune 334 de voturi (5,29%), asigurând astfel prezența partidului în clasamentul final. Încheind lista, candidatul independent Ghenu George a obținut 214 de voturi, reprezentând 3,39% din opțiunile alegătorilor din Găești.

Rezultate finale vot alegeri Găești, Dâmbovița. Cine este Alexandru Iorga - FOTO: Captură AEP

Alexandru Iorga, mesaj

Alexandru Iorga a transmis un mesaj, pe Facebook, în urmă cu câteva minute. 

”Mulțumesc, Găeștenilor! Din această zi înainte, mă pun cu toată inima și puterea mea în slujba voastră. Voi lucra cu devotament, respect și credință, pentru binele vostru și pentru tot ceea ce prețuiți.

Azi am primit cea mai mare veste: încrederea, încrederea pe care ți-o dă comunitatea în care trăiești. Așa s-a întâmplat astăzi, le mulțumesc tuturor găeștenilor care au venit la vot, le mulțumesc celor care m-au votat, dar și celorlalți.

Sigur că voi fi primarul tuturor, mulțumesc președintelui CJ Dâmbovița, Corneliu Ștefan, omul care a avut cea mai mare încredere în mine, mulțumesc întregii echipe PSD, mulțumesc familiei mele și nu în ultimul rând oamenilor care au fost lângă mine în această perioadă. Îi asigur pe găeșteni că avem mult de muncă și voi onora toate promisiunile”, a transmis Alexandru Iorga, noul primar al orașului Găești.

Cine este Alexandru Iorga

Potrivit CV-ului, Alexandru Iorga, fost ofițer de poliție cu aproape 30 de ani de activitate în structurile Ministerului Afacerilor Interne, a început un nou parcurs profesional în domeniul avocaturii. Acesta a ocupat funcția de Șef al Poliției Orașului Găești între 2010 și 2022, după ce anterior a activat ca adjunct al șefului de poliție și ca ofițer în investigarea criminalității economice.

Formarea sa include un doctorat în drept, studii postuniversitare în științe penale și un master în management organizațional. 

Fostul primar și-a pierdut funcția

Potrivit presei locale, fostul primar al orașului Găești, Grigore Gheorghe (PNL), și-a pierdut funcția după ce Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a pronunțat o decizie definitivă prin care a confirmat că acesta a fost incompatibil în urma unei sesizări a Agenției Naționale de Integritate (ANI).

Incompatibilitatea reținută de ANI și confirmată de ÎCCJ vizează perioada 18 iulie 2012 – 25 septembrie 2015, timp în care Grigore Gheorghe a deținut și exercitat simultan funcția de viceprimar și calitatea de membru în Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic "Iordache Golescu" Găești, județul Dâmbovița.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

gaesti
dambovita
alegeri locale
alexandru iorga
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum cateva secunde
Victoria lui Ciprian Ciucu din București, victoria lui Ilie Bolojan în PNL/ VIDEO
Publicat acum 4 minute
Rezultate finale vot alegeri Sopot, Dolj. Busduceanu Costinel câștigă detașat Primăria, după ce mandatul anterior i-a fost invalidat
Publicat acum 16 minute
Vot alegeri locale 2025. Sorin Grindeanu: Legat de rezultate, dați-mi voie să-l felicit pe Marcel Ciolacu...
Publicat acum 20 minute
Rezultate finale vot alegeri Găești, Dâmbovița. Cine este Alexandru Iorga
Publicat acum 56 minute
Giorgia Meloni a vorbit la telefon cu Zelenski. Ce i-a promis
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 8 ore si 8 minute
Daniel Băluță denunță un demers „nedemocratic și ilegal“ al unui contracandidat
Publicat acum 4 ore si 43 minute
Alertă la PNL! Chirieac: „E deja victorie?!” Răspunsul lui Ciucu / video
Publicat pe 06 Dec 2025
Elon Musk spune că Uniunea Europeană trebuie "eradicată". De la ce a pornit furia miliardarului
Publicat pe 06 Dec 2025
Ursula von der Leyen, mesaj pentru România de la Bruxelles: Valorile noastre sunt puse la încercare în România
Publicat acum 3 ore si 40 minute
Vot istoric: Autostrada care l-a dus pe Ciolacu direct la CJ Buzău
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
x close