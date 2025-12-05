Alegeri locale, 7 decembrie 2025. Nu doar Bucureștiul își alege primarul. Lista localităților unde se merge la vot

Nu doar bucureștenii își votează primarul, duminică. Oraşul Găeşti, unde fostul edil şi-a pierdut mandatul pentru incompatibilitate, precum şi 11 comune din nouă judeţe îşi vor alege primarii în cadrul scrutinului local parţial organizat de Guvern pe 7 decembrie.

Localități unde se organizează alegeri

Locuitorii care merg la urne duminică sunt cei din localitățile Remetea - judeţul Bihor; Mihai Eminescu - judeţul Botoşani, Marga - judeţul Caraş-Severin, Dobromir şi Lumina - judeţul Constanţa, Găeşti - judeţul Dâmboviţa, Sopot - judeţul Dolj, Valea Ciorii - judeţul Ialomiţa, Vânători - judeţul Iaşi, Șieu şi Poienile de sub Munte - judeţul Maramureş, Cârţa - judeţul Sibiu sunt chemaţi la urne, duminică, să voteze pentru unul dintre candidaţii înscrişi în cursa electorală.

Un total de 47 de candidaturi au fost validate la alegerile locale parţiale pentru primăriile celor 12 localităţi.

Găeşti - judeţul Dâmboviţa

Patru candidaţi sunt înscrişi în cursa pentru funcţia de primar al oraşului Găeşti, la alegerile din 7 decembrie. Biroul Electoral de Circumscripţie Orăşenească nr. 4 Găeşti a admis candidaturile: Iorga Alexandru (PSD), Bidică George-Raul (PNL); Dragotă-Zamfir Ana-Maria (AUR) şi Ghenu George (independent).

Conform datelor oferite de Prefectura Dâmboviţa, au fost amenajate 11 secţii de votare, pe listele electorale permanente fiind trecute 11.878 persoane.

La Găeşti, fostul primar Gheorghe Grigore şi-a pierdut mandatul pentru incompatibilitate, însă a rămas în aparatul administrativ printr-o funcţie de city manager.

Remetea - judeţul Bihor

Doi candidaţi la Primăria comunei Remetea s-au înscris la alegerile locale, aceştia fiind actualul viceprimar PSD Ionel Stelian Copil şi Petru Dan, din partea PNL. Localitatea are 2.325 de alegători, pentru scrutinul din 7 decembrie fiind organizate cinci secţii de votare.

Remetea a rămas fără primar după ce fostul edil Adrian Ştefănică (PSD) a fost condamnat la 2 ani şi 4 luni de închisoare cu executare, în iunie 2025, într-un dosar de braconaj în timpul căreia un pădurar a fost împuşcat accidental mortal.

Mihai Eminescu - judeţul Botoşani

Șapte candidaţi au intrat în cursa pentru Primăria comunei Mihai Eminescu, rămasă fără conducere după demisia edilului Verginel Gireadă, trimis în judecată de procurorii anticorupţie pentru luare de mită.

Cei şapte candidaţi sunt Andreea-Cristina Alecu-Gireadă (PSD), Ionuţ Cristian Sigartău (PNL), Florin-Daniel Buhă (AUR), Vasile Onofrei ( S.O.S. România), Vasile Zmău (POT), Iulian Toşcuţă (USR) şi Ioan Purice (independent). Iulian Toşcuţă a depus o declaraţie de renunţare la candidatură, însă aceasta a fost respinsă pentru că documentul a fost depus ulterior datei limită la care au rămas definitive candidaturile.

Numărul total al alegătorilor înscrişi în Registrul Electoral pentru circumscripţia Mihai Eminescu este 7.384, pentru alegerile din 7 decembrie fiind constituite şapte secţii de votare.

Marga - judeţul Caraş-Severin

Doi candidaţi, unul din partea PSD, iar celălalt din partea PNL, se vor confrunta duminică, la urne, pentru funcţia de primar al comunei Marga, la secţiile de votare din localitate fiind aşteptaţi 859 de alegători. Au fost depuse şi rămase definitive două candidaturi: Nicolae Beg, din partea PSD, şi Ion Florin Marcu, din partea PNL.

Nicolae Beg a mai fost primar al comunei Marga, însă a renunţat la funcţie pentru a candida la fotoliul de primar al oraşului Oţelu Roşu, la alegerile parţiale din 4 mai, pe care însă le-a pierdut.

Dobromir - judeţul Constanţa

Cinci candidaţi îşi dispută fotoliul de primar la alegerile locale care se vor organiza, duminică, în Dobromir: Constantin Ion (USR) - poliţist pensionar; viceprimarul Niculcea Paul (PNL), de profesie economist; Iusein Visel (PSD), inginer agronom; Osman Sinan (S.O.S. România) - constructor şi Ali Egevit (AUR) - vânzător.

În localitate vor fi amenajate şase secţii de votare pentru aproximativ 2.600 de alegători cu drept de vot.

Alegerile locale parţiale la Dobromir se desfăşoară după ce fostul primar a murit în acest an, atribuţiile sale fiind preluate de viceprimar.

Lumina - judeţul Constanţa

Cinci candidaţi concurează, duminică, la alegerile locale parţiale din localitatea Lumina: Ionescu Alexandru (PNL) - viceprimarul comunei, de profesie economist; Floroaei Anişoara (Partidul Forţa Alternativă Română), antreprenor; Jianu Monica-Mihaela (S.O.S. România), de profesie specialist sportiv, Simion Alexandru-George (AUR), electrician automatizări şi Mantea Daniel-Emilian (PSD) - inginer constructor.

Autorităţile au pregătit şapte secţii de votare la care sunt aşteptaţi 10.348 alegători cu drept de vot.

Lumina îşi alege un nou primar după ce fostul edil a murit în acest an, atribuţiile sale fiind preluate de viceprimar.

Sopot - judeţul Dolj

Cei 1.319 alegători din comuna Sopot, judeţul Dolj, înscrişi pe listele electorale permanente, sunt aşteptaţi duminică la urne, la alegerile parţiale, să îşi aleagă primarul, după ce comuna a rămas fără edil de două ori în ultimii doi ani. În cele şapte sate ale comunei Sopot au fost amenajate cinci secţii de votare, iar pentru aceste alegeri au fost tipărite 1.452 de buletine de vot.

În cursa electorală s-au înscris şase candidaţi. Potrivit datelor Biroului Electoral Judeţean, cei şase candidaţi sunt Costinel Busduceanu (PSD), Nicolae Băluţă (S.O.S. România), Cătălin-Ştefăniţă Gogoaşe (AUR), Florin-Marian Tănase (PNL), Ion Păsărică (PNŢ Maniu-Mihalache) şi Mădălin-Cristi Curteanu (independent).

În mai 2025 au fost organizate alegeri locale parţiale, iar câştigător a fost Costinel Busduceanu din partea PNL, în prezent candidat din partea PSD. Tribunalul Dolj i-a invalidat mandatul lui Busduceanu în urma unei contestaţii depuse de Prefectura Dolj şi PSD Dolj. Invalidarea instanţei a venit după ce Prefectura Dolj a refuzat să dea viză de legalitate pe o dispoziţie emisă de Busduceanu în calitate de secretar general prin care se suspenda din funcţie pe perioada campaniei electorale. După ce a pierdut mandatul de primar câştigat în calitate de candidat PNL, Busduceanu a trecut la PSD.

Valea Ciorii - judeţul Ialomiţa

Cei 1.373 de alegători din comuna ialomiţeană Valea Ciorii sunt aşteptaţi duminică, să îşi aleagă primarul, în cadrul alegerilor locale parţiale organizate după decesul fostului edil, Mihaela Roşu.

Pentru cele patru sate componente ale comunei - Valea Ciorii, Bucşa, Dumitreşti şi Murgeanca - a fost amenajată o singură secţie de votare.

Conform Biroului Electoral de Circumscripţie Valea Ciorii, trei candidaţi au fost admişi pentru a intra în cursa pentru funcţia de primar: Alexandru Constantin Roşu (S.O.S. România), Florin Apostol (AUR) şi Mihaela Elena Stan (independent).

PSD nu are candidat în această competiţie electorală, după ce Biroul Electoral de Circumscripţie Valea Ciorii a respins, pe 17 noiembrie, candidatura social-democratului Ştefan Ionescu, fost primar al localităţii. Decizia a fost motivată prin aplicarea prevederilor Legii nr. 90/2001 - "Fără penali în funcţii publice", coroborate cu modificările recente aduse Codului Penal privind termenele de reabilitare. Ştefan Ionescu a fost condamnat definitiv, în anul 2022, de Curtea de Apel Bucureşti, la doi ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere pentru fapte de corupţie, fiindu-i impus şi un termen de reabilitare de trei ani.

Vânători - judeţul Iaşi

Bogdan Constantin Lupu (PSD), Vasile Asoltanei (PNL), Maria Neder (AUR) şi Dumitru Gheorghică (POT) sunt cei patru candidaţi la primăria comunei Vânători. Duminică, aici vor funcţiona cinci secţii de votare pentru un număr de 3.564 alegători.

Fostul primar Constantin Lupu a decedat la vârsta de 67 de ani, în urma unui atac de cord suferit la sfârşitul lunii septembrie . El a fost primar al comunei Vânători timp de 17 ani.

Poienile de sub Munte - judeţul Maramureş

În competiţia electorală pentru funcţia de primar al comunei Poienile de sub Munte participă trei candidaţi: Simion Țofei ( 56 de ani) - PSD, actual viceprimar, Ioan Holdiş (65 de ani) - PNL şi Ioan Pisten (37 de ani) - AUR.

7. 657 de locuitori cu drept de vot, majoritatea etnici ucraineni, au la dispoziţie şapte secţii de votare care vor funcţiona în aceleaşi spaţii ca şi la alegerile de anul trecut.

Șieu - judeţul Maramureş

În comuna Șieu, patru candidaţi îşi dispută postul de primar - actualul viceprimar Ioana Rus (41 de ani) - PSD, Petru Moiş Stoica (45 de ani) - PNL, Toader Dunca (73 de ani) - S.O.S. România şi Irina Iusco (46 de ani) - independent.

În localitate sunt înregistraţi 1.906 de locuitori cu drept de vot, fiind organizate pentru acest scrutin două secţii de votare.

Cârţa - judeţul Sibiu

Actualul viceprimar cu atribuţii de primar, Eduard Andrei Maniţiu, din partea PNL, şi fostul primar al localităţii, Cristin Magheru, din partea PSD, sunt cei doi candidaţi pentru funcţia de primar al comunei Cârţa.

Cei 996 de alegători cu drept de vot ai comunei sunt aşteptaţi la o singură secţie de vot, potrivit listelor oficiale publicate pe roaep.ro.

La Cârţa au loc alegeri pentru funcţia de primar după ce fostul primar, liberalul Daniel Cânduleţiu, a fost suspendat din funcţie în 17 martie de către Prefectura Sibiu, el fiind anterior declarat incompatibil de către Agenţia Naţională de Integritate, scrie Agerpres.

