€ 5.0920
|
$ 4.3641
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0920
|
$ 4.3641
 
DCNews Stiri Programul de reabilitare termică din Sectorul 3 avansează: noi șantiere, noi documentații și un ritm menținut fără întreruperi
Data publicării: 09:23 05 Dec 2025

Programul de reabilitare termică din Sectorul 3 avansează: noi șantiere, noi documentații și un ritm menținut fără întreruperi
Autor: Bogdan Constantin

sectorul 3 foto Primăria Sectorului 3/ Facebook
 

Programul de reabilitare termică din Sectorul 3 își continuă desfășurarea în același ritm alert care a făcut ca sectorul să devină lider național în modernizarea fondului locativ.

Cu peste 76.900 de apartamente reabilitate de-a lungul ultimilor 15 ani, administrația locală menține simultan mai multe șantiere active, în timp ce pregătește noi documentații pentru finanțări viitoare.

Pe teren, lucrările curente includ izolarea termică a fațadelor, înlocuirea tâmplăriei vechi cu ferestre moderne eficiente energetic, montarea de sisteme de protecție la infiltrații și refacerea hidroizolațiilor, reabilitarea balcoanelor și refacerea zugrăvelilor exterioare.

Acest program nu reprezintă o noutate, ci o linie de investiții începută cu ani în urmă, susținută constant prin fonduri europene (POR 2007–2013, POR 2014–2020), prin programe naționale și, mai recent, prin finanțări PNRR. Strategia Sectorului 3 a fost mereu aceeași: atragerea de fonduri nerambursabile și realizarea unui volum cât mai mare de lucrări fără a încărca bugetele asociațiilor de proprietari.

În prezent, se pregătesc noi proiecte pentru clădiri care îndeplinesc criteriile de eligibilitate, astfel încât programul să continue în următorii ani până la finalizarea reabilitării tuturor blocurilor eligibile.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

reabilitare termica
sectorul 3
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
Planul lui Ciucu pentru traficul din București, dacă ajunge primar. Care e, de fapt, miza esențială
Publicat acum 7 minute
Vremea de Crăciun și de Revelion. ANM, prognoza meteo pe o lună 8 decembrie - 5 ianuarie
Publicat acum 11 minute
Asasinul premierului Shinzo Abe, mesaj în premieră pentru familia politicianului
Publicat acum 22 minute
Europa va supraveghea traficanții de droguri din spațiu folosind cei mai noi sateliți și drone
Publicat acum 24 minute
Programul de reabilitare termică din Sectorul 3 avansează: noi șantiere, noi documentații și un ritm menținut fără întreruperi
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 03 Dec 2025
De ce a murit medicul Ștefania Szabo. Rezultatul autopsiei
Publicat pe 03 Dec 2025
Alertă alimentară: 600 de kilograme de pește, retras de la vânzare. Avea larve de Anisakis spp. Cât de periculoasă este anisakiaza
Publicat acum 12 ore si 11 minute
Biroul Electoral, veste proastă pentru Cătălin Drulă. A fost admisă cererea de eliminare
Publicat pe 03 Dec 2025
A murit Rodica Stănoiu, fostă ministră a Justiției
Publicat acum 23 ore si 5 minute
Cătălin Drulă a picat sub 10% pe Polymarket, arată Andrei Caramitru: Noi, toți, am înnebunit
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
SONDAJ DE OPINIE
Alegeri primar București 2025: Pe cine votați?
Ciprian Ciucu
Daniel Băluță
Cătălin Drulă
Anca Alexandrescu
Ana Maria Ciceală
Alt candidat
Trimite răspunsul
x close