Programul de reabilitare termică din Sectorul 3 avansează: noi șantiere, noi documentații și un ritm menținut fără întreruperi

Cu peste 76.900 de apartamente reabilitate de-a lungul ultimilor 15 ani, administrația locală menține simultan mai multe șantiere active, în timp ce pregătește noi documentații pentru finanțări viitoare.

Pe teren, lucrările curente includ izolarea termică a fațadelor, înlocuirea tâmplăriei vechi cu ferestre moderne eficiente energetic, montarea de sisteme de protecție la infiltrații și refacerea hidroizolațiilor, reabilitarea balcoanelor și refacerea zugrăvelilor exterioare.

Acest program nu reprezintă o noutate, ci o linie de investiții începută cu ani în urmă, susținută constant prin fonduri europene (POR 2007–2013, POR 2014–2020), prin programe naționale și, mai recent, prin finanțări PNRR. Strategia Sectorului 3 a fost mereu aceeași: atragerea de fonduri nerambursabile și realizarea unui volum cât mai mare de lucrări fără a încărca bugetele asociațiilor de proprietari.

În prezent, se pregătesc noi proiecte pentru clădiri care îndeplinesc criteriile de eligibilitate, astfel încât programul să continue în următorii ani până la finalizarea reabilitării tuturor blocurilor eligibile.