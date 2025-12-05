Leroy Merlin anunță o breșă de securitate. Datele unor clienți au fost compromise

Retailerul francez de bricolaj și grădinărit Leroy Merlin și-a anunțat clienții că informațiile lor personale au fost compromise într-un incident de securitate.

Leroy Merlin operează în mai multe țări europene, inclusiv în România, are 165.000 de angajați și o cifră anuală de afaceri de 9,9 miliarde de dolari.

Incidentul afectează doar clienții din Franța, potrivit notificării publicate pe rețelele sociale și a expus următoarele tipuri de date: nume complet, număr de telefon, adresă de e-mail, adresă poștală, aata nașterii.



„Un atac cibernetic a vizat recent sistemul nostru informatic, iar unele dintre datele dumneavoastră personale ar fi putut fi divulgate în afara companiei. De îndată ce incidentul a fost detectat, am luat toate măsurile necesare pentru a bloca accesul neautorizat și pentru a limita incidentul”, se arată în notificarea trimisă clienților afectați.

????????CYBERALERT ????????FRANCE???? | Leroy Merlin victime d'une cyberattaque qui a exposé les données personnelles de ses clients... ⤵️



Une fuite d'information en chasse une autre...



On va finir par croire que les entreprises françaises sont mal protégées ou que leurs salariés… pic.twitter.com/N0gGVLmeFg — SaxX ¯\_(ツ)_/¯ (@_SaxX_) December 2, 2025

Compania a precizat că informațiile expuse nu includ date bancare sau parole ale conturilor online. De asemenea, notificarea menționează că datele furate nu au fost folosite în scopuri malițioase, sugerând că nu au fost publicate online și nu au fost folosite pentru extorcare, însă clienții sunt îndemnați să rămână vigilenți în fața comunicărilor nesolicitate.

Clienții care primesc notificarea sunt informați și cum pot identifica mesajele de phishing, adică acele mesaje în care anumiți escroci încearcă să se dea drept reprezentanți Leroy Merlin.

Dacă este observată vreo anomalie în activitatea contului sau probleme la utilizarea reducerilor din programul de loialitate, clienții sunt rugați să anunțe direct compania.