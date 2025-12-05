Un an de la anularea alegerilor prezidențiale din România. E.S. Zuckerman: Românii au avut curajul să-și salveze democrația

La un an de la anularea alegerilor prezidențiale de către CCR, fostul ambasador al Statelor Uite ale Americii în România laudă curajul autorităților din țara noastră pentru decizia luată. România a reușit să-și salveze democrația odată cu hotărârea din decembrie 2024, spune acesta.

Adrian Zuckerman: „Românii au avut curajul să salveze democrația”

„Mă simt mult mai bine că românii au avut curajul să facă ce au făcut: să salveze democrația românească acum un an. Nu-i ușor, a fost o treaptă foarte calculată, deliberată. Și-au dat seama că nu există altă alternativă decât să anuleze alegerile ca să salveze democrația în România. Pentru oamenii care, poate, au uitat, România a fost vizată de cel mai mare atac cibernetic, hibrid, până la vremea aia. Și a fost foarte bine documentat de serviciile - și nu numai de cele americane, ci și europene: franceze, engleze etc”, a declarat vineri, fostul ambasador american Adrian Zuckerman, în dialog cu analistul politic Bogdan Chirieac și analistul economic Andrei Caramitru, la DC News.

Bogdan Chirieac a adăugat: „Aceste lucruri despre care vorbiți au fost făcute publice. Și francezii, și italienii au prezentat raportul în Parlament. Și șeful serviciilor secrete germane a dat un interviu în care a spus acest lucru”.

Adrian Zuckerman a replicat că și „președintele Nicușor Dan a dat niște articole și niște documente - și mulți alții. Așa că eu felicit poporul român că a salvat democrația”.

Zuckerman: Statele europene, în actual război cu Rusia, deși nu o admit

Excelența Sa a spus că are, totuși, câteva îngrijorări: „Ce mă îngrijorează pe mine este că atacul ăsta hibrid, de la ruși, continuă. Nu numai împotriva României. Vedem candidați sprijiniți de ruși, precum Georgescu, Simion, doamna Șoșoacă și alții. E un mare pericol pentru democrație. Și, din păcate, unii oameni cred unele baliverne postate pe TikTok, Telegram și alte rețele de socializare, care sunt inventate de ruși ca să destabilizeze țările democratice din Europa.

Plus că rușii au început să facă sabotaj kinetic, acum vreo 2-3 saptămâni a fost acel sabotaj în Polonia, unde au pus explozibil să strice niște șine ferate. Au fost explozii la fabrici de muniții în Cehia, la magazine de marfă în alte locuri... Așa că eu spun, din nou, așa cum am spus de 2-3 ani: suntem într-un război și nu vrem să recunoaștem asta. Dar Rusia a atacat, într-un fel sau altul, fiecare țară europeană: mai ales țările estice, ca Republica Moldova. Am fost acolo săptămâna trecută și m-am văzut cu doamna președinte Maia Sandu. E o femeie la superlativ, un lider de prim rând și am numai încredere în ce face și cum se pregătesc ei să apere Moldova și democrația Moldovei împotriva atacurilor rusești continue”, a adăugat fostul ambasador al SUA la București.

