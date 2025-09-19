€ 5.0754
Data actualizării: 15:04 22 Sep 2025 | Data publicării: 16:42 19 Sep 2025

Chirieac, despre gafele Oanei Țoiu la MAE

Autor: Andrei Itu
oana-toiu-foto_39464300 Foto: Agerpres
 

Analistul politic Bogdan Chirieac a vorbit, într-o intervenție la Realitatea Plus, despre gafele ministrului de Externe, Oana Țoiu.

Una dintre cele mai recente gafe ale ministrului de Externe a fost pe subiectul morții lui Charilie Kirk. Oana Țoiu și-a repostat textul pe X cu mesajul de condamnare a asasinatului lui Charlie Kirk, după ce, inițial, și-a șters postarea, chiar în ziua înmormântării activistului. 

În acest context, analistul politic Bogdan Chirieac a fost întrebat la Realitatea Plus despre ce vrea să facă Oana Țoiu și ce strategie are la acest minister cheie.

Bogdan Chirieac: Eu nu mă mai aștept din partea doamnei Țoiu să facă ceva bun pentru diplomația românească

"Nu știu ce vrea sau nu vrea să facă doamna Țoiu. Noi să dăm slavă lui Dumnezeu dacă nu face zilnic câte o boacănă. Eu nu mă mai aștept din partea doamnei Țoiu să facă ceva bun pentru diplomația românească sau pentru politica externă, exclus lucrul acesta! Îmi este groază de ce comite domnia sa, în termeni de prejudiciu pentru România. Este un ministru de Externe, care va face istorie... probabil, în cărțile de istorie va fi drept cu Așa nu!

Dacă vă uitați, cu atenție, nu există săptămână să nu facă vreo boacănă, să nu afecteze interesul național al României și politica externă a țării noastre, atât cât este. Nu e mare politica noastră externă, nu am mai avut de la Guvernul Năstase și un pic de la Băsescu, cu parteneriatul strategic, cu aducerea militarilor aici. De atunci nu am mai avut nimic. Măcar cu Iohannis era avantajul că avea prestanță externă, nu că făcea el ceva, dar arăta a președinte, măcar atât.

"Săptămâna și boacăna"

În cazul doamnei Țoiu, nu există săptămână lăsată de la Dumnezeu și să nu afle presa ce a mai făcut. Vă dați seama ce o fi în interiorul Ministerului de Externe... Acolo nici nu vrem să ne mai gândim. Este săptămâna și boacăna. Dacă stăm să le analizăm, cred că și Corpul diplomatic de la București este puternic îngrijorat de prezența doamnei respective la Ministerul de Externe. Vă dați seama ce prostii, efectiv, spune dânsa. Nu își dă seama că nu mai este într-un ONG, în care tot ce spui este ok - pentru că de asta e ONG, să dialoghezi, să ai puncte de vedere - dar este într-o poziție oficială de mare importanță a unei țări membre NATO, membră a Uniunii Europene și aflată în flancul estic.

Prin urmare, ca ministru de Externe ai toate aceste lucruri pe mână, însă nu ne putem aștepta la ceva bun din partea doamnei Țoiu. Când va fi ceva bun făcut de doamna Țoiu, vom fi bucuroși să anunțăm public: Uite, după 1000 de rele, a făcut și doamna Țoiu ceva bun!. De fapt, nu e vina dânsei în ceea ce face, responsabil pentru numirea sa în funcția de ministru de Externe este președintele țării, Nicușor Dan. 

De ce nimeni nu intervine

"Nu au cum. Sistemul din MAE nu permite acest lucru, efectiv nu au cum. Politica externă este apanajul ministrului de Externe. Sigur că și al președintelui, dar vorbesc despre nivelul executiv, iar diplomații sun diplomați. Și avem doi dimplomați foarte buni, respectiv Bogdan Aurescu și Luminița Odobescu, care au fost miniștri de Externe, dar nu a fost o politică externă ca țară, de care trebuia să se ocupe președintele Iohannis. 

Atenție, diplomații sunt una, iar politicianul, ministru de Externe, este altceva.  Ministrul de Externe dă direcția la care lucrează, mai bine sau mai rău, ambasadori, diplomați, centrala MAE, ambasade, consulate, Institutul Cultural Român ș.a.m.d. Dar dacă nu ai nicio strategie, nu știm ce să facem".

