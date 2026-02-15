Bunicul de 77 de ani care a trecut de la o pensie de 850 de euro la încasări de până la 3.500 de euro

Mulți pensionari se gândesc ce pot face pentru a-și completa veniturile. Unii oameni au nevoie să vină cu idei din necesitatea de a face față cheltuielilor lunare. Acesta este și cazul lui Angel, un spaniol în vârstă de 77 de ani, care ajunge să încaseze până la 3.500 de euro pe lună. Lucrează cu un excavator pe care a învățat să îl manevreze în urmă cu câțiva ani.

Electrician de la 16 ani, a fost concediat în 2008, în plină criză economică. A fost nevoit să se pensioneze anticipat și a rămas cu o pensie minimă de 850 de euro, dintre care 840 se duceau pe plata locuinței.

„Nu ajungea pentru chirie, lumină, apă...”, a explicat el într-un interviu acordat postului Telemadrid.

În lipsa oportunităților de muncă din cauza vârstei, la 73 de ani a decis să își asume un risc și s-a îndatorat pentru a investi aproape 60.000 de euro într-o activitate despre care nu știa nimic. A cumpărat un excavator.

„A trebuit să accept acest tip de muncă pentru că nu aveam altă variantă ca să pot supraviețui. Nimeni nu m-a învățat să manevrez utilajul acela. L-am cumpărat, m-am urcat în el și m-am apucat de treabă”, a povestit el.

Deși nu avea experiență în operarea utilajelor grele, cunoștea munca în domeniu încă din copilărie: „Tatăl meu era crescător de animale și am crescut printre vite. Îi ajutam acasă pe frații mei să ne descurcăm.

VEZI ȘI: Ai peste 65 de ani și vrei să faci un act la notar? Recomandarea unui medic legist

În prezent, ajunge să încaseze între 3.000 și 3.500 de euro pe lună.