€ 5.0943
|
$ 4.2964
|

Subcategorii în Economie

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0943
|
$ 4.2964
 
DCNews Economie Bunicul de 77 de ani care a trecut de la o pensie de 850 de euro la încasări de până la 3.500 de euro
Data publicării: 22:59 15 Feb 2026

Bunicul de 77 de ani care a trecut de la o pensie de 850 de euro la încasări de până la 3.500 de euro
Autor: Anca Murgoci

BATRAN pexels-ron-lach-9830843 bunic / sursa foto: Fotografie de la Ron Lach : https://www.pexels.com/ro-ro/fotografie/om-computer-tastatura-pc-9830843/

Niciodată nu suntem prea bătrâni pentru a ne reinventa.

Mulți pensionari se gândesc ce pot face pentru a-și completa veniturile. Unii oameni au nevoie să vină cu idei din necesitatea de a face față cheltuielilor lunare. Acesta este și cazul lui Angel, un spaniol în vârstă de 77 de ani, care ajunge să încaseze până la 3.500 de euro pe lună. Lucrează cu un excavator pe care a învățat să îl manevreze în urmă cu câțiva ani.

Electrician de la 16 ani, a fost concediat în 2008, în plină criză economică. A fost nevoit să se pensioneze anticipat și a rămas cu o pensie minimă de 850 de euro, dintre care 840 se duceau pe plata locuinței.

„Nu ajungea pentru chirie, lumină, apă...”, a explicat el într-un interviu acordat postului Telemadrid.

În lipsa oportunităților de muncă din cauza vârstei, la 73 de ani a decis să își asume un risc și s-a îndatorat pentru a investi aproape 60.000 de euro într-o activitate despre care nu știa nimic. A cumpărat un excavator.

„A trebuit să accept acest tip de muncă pentru că nu aveam altă variantă ca să pot supraviețui. Nimeni nu m-a învățat să manevrez utilajul acela. L-am cumpărat, m-am urcat în el și m-am apucat de treabă”, a povestit el.

Deși nu avea experiență în operarea utilajelor grele, cunoștea munca în domeniu încă din copilărie: „Tatăl meu era crescător de animale și am crescut printre vite. Îi ajutam acasă pe frații mei să ne descurcăm.

VEZI ȘI: Ai peste 65 de ani și vrei să faci un act la notar? Recomandarea unui medic legist 

În prezent, ajunge să încaseze între 3.000 și 3.500 de euro pe lună.

@telemadridoficial

????Viéndose con solo 10 míseros euros para todo el mes, Migue Ángel con ya 73 invirtió en una retroexcavadora, aprendió un nuevo oficio y con paciencia y fuerza, ha acabado facturando entre 3.000 y 3.500€ todos los meses.

♬ sonido original - TelemadridOficial

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

pensie
bunic
varstnic
bani
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 ore si 17 minute
Hillary Clinton, pusă la punct de un ministru din Cehia: Pot să-mi termin punctul de vedere? Îmi cer iertare că te enervează / video
Publicat acum 2 ore si 21 minute
Bunicul de 77 de ani care a trecut de la o pensie de 850 de euro la încasări de până la 3.500 de euro
Publicat acum 2 ore si 57 minute
Schimbări majore în medicina de familie. Modelul britanic, exemplu pentru România / video
Publicat acum 3 ore si 7 minute
E scandal la Eurovision 2026! Antonio Pican și Wrs, acuzați privind modul în care au ajuns în finală
Publicat acum 3 ore si 15 minute
Ucraina, acuzată că blochează conducta Drujba. Ungaria și Slovacia fac apel la Croația pentru aprovizionarea cu petrol rusesc
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 14 ore si 28 minute
Nouă înșelătorie în România: Mesajul la care să NU răspunzi - FOTO
Publicat acum 8 ore si 30 minute
Mircea Badea, mesaj pentru fiul său după ce Victor Rebengiuc a fost amenințat cu moartea, iar Poliția s-a autosesizat
Publicat acum 16 ore si 39 minute
Horoscop 15 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 16 ore si 52 minute
Cod Galben de viscol. ANM, zonele vizate. UPDATE: Atenționarea meteo, prelungită
Publicat acum 15 ore si 46 minute
Mașina radiată automat dacă nu ai RCA: Modelul care schimbă regulile jocului
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close