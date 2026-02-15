Horoscop 15 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.
Astăzi, Soarele din Vărsător face un careu cu Uranus din Taur. Ceea ce înseamnă că vor apărea surprize nebănuite și tot felul de situații ciudate în rutina zilei. Va fi greu să ne ținem de programul stabilit sau de promisiuni. Este mai important faptul că obținem ceea ce ne dorim.
Vei fi mult mai atent la cine îți respectă timpul. Nu vei mai lăsa de la tine atunci când unele persoane nu sunt punctuale sau nu țin cont de părerile tale.
S-ar putea să te înhami la prea multe activități sau responsabilități. Și să îți dai seama, pe parcurs, că este imposibil să te ocupi de toate.
Drumurile pe care le vei face vor fi foarte imprevizibile. Nici tehnologia nu va fi neapărat un aliat. Este important să te ferești de promisiuni.
Astrele îți recomandă să nu te grăbești atunci când ai de făcut cheltuieli mai serioase. Poate mai ceri și părerea unor apropiați.
Nu prea vei înțelege intențiile partenerului sau ale persoanelor cele mai apropiate. Va fi nevoie de efort pentru a ajunge la un numitor comun.
Rutina nu va fi deloc așa cum ți-ai fi dorit-o. Vor apărea tot felul de chestiuni de rezolvat care îți vor consuma timp și energie.
Vei fi destul de indecis! Chiar și atunci când ai de ales activitățile care îți fac plăcere. Dar te poți baza pe sprijinul celorlalți.
Chestiunile gospodărești sau discuțiile cu familia nu vor decurge ca la carte. Vor apărea elemente surpriză pe care nu le puteți nega.
S-ar putea să îi șochezi pe cei din jur cu propriul discurs. Alegi să comunici direct, pe șleau sau fără menajamente. Poate că ai atins un punct critic.
Pe plan financiar, vor fi fluctuații. Așa că fii pregătit atunci când mergi la cumpărături sau participi la evenimente în unele localuri.
Careul Soare-Uranus îți dă unele planuri peste cap. Dar, nu este nicio problemă! Vei reuși să te adaptezi, chiar dacă asta înseamnă unele refuzuri.
Astăzi te vei concentra mai mult pe ce contează în gospodărie. Și nu neapărat pe evenimente, întâlniri sau discuții cu oamenii dragi.
de Anca Murgoci