Previziuni astrale. Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele zilei.
Marți, 30 iunie, Mercur din Săgetător face un careu cu Saturn din Pești. Acest aspect ne poate face mai sarcastici, ironici și poate genera replici dureroase. De asemenea, ne face să ne îndoim de capacitatea intelectuală sau de aceea de a comunica. Ne punem singuri limite. Sau luăm decizii doar atunci când suntem forțați de situație.
Astrele îți recomandă să eviți discuțiile moraliste. De asemenea, s-ar putea să întâlnești probleme în organizarea călătoriilor sau a evenimentelor.
Pe plan financiar, vor fi câteva neajunsuri care să afecteze întreaga familie. Însă, vei reuși să găsești soluții bune pentru toată lumea.
Careul Mercur-Saturn te va afecta în discuțiile cu partenerul sau familia. Vei avea senzația că nu ești nici auzit și nici ascultat. Fii mai răbdător cu tine!
Preocuparea excesivă nu te ajută deloc. Fie că este vorba de problemele tale, ale rudelor sau ale prietenilor. Încearcă să îți ocupi timpul.
S-ar putea să fie una dintre acele zile în care nu îți iese totul cum ai visat, Dar asta nu înseamnă că trebuie să abandonezi lupta sau proiectele.
Discuțiile cu membri familiei îți provoacă stres. Nu este ziua cea mai bună pentru acuze sau reproșuri. Încearcă să fii cât mai tolerant.
De fiecare dată când nu îți convine ceva, preferi să stai prea mult în mediul online. Și astfel pierzi timp prețios și posibilitatea de a confrunta problemele.
Nu este cazul să te grăbești cu unele investiții. Astrele îți recomandă să te documentezi de mai multe ori, să ceri opiniile persoanelor de încredere.
Careul Mercur-Saturn te face să te îndoiești de tine. Chiar și atunci când este vorba de simple decizii. Încearcă să nu fii prea critic cu apropiații.
Nu vei fi în totalitate mulțumit de ce se întâmplă în jurul tău. Însă, apropiații te vor face să înțelegi cât de mult contează să vezi jumătatea plină a paharului.
Trebuie să fii mai flexibil. Aveai niște planuri pentru această zi și s-ar putea să nu iasă așa cum ți-ai fi dorit. Dar, vei învăța să te adaptezi.
Discuțiile cu persoanele autoritare nu îți vor prii. Fie că este vorba de cele din familie sau acelea de la serviciu. Cel mai bine ar fi să eviți conflictele.
