Din punctul de vedere al astrologiei mundane, 2026 va fi un an destul de important pe plan geopolitic și social. Dar acest sentiment va fi resimțit și la nivel micro, nu doar macro.

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne împărtășește care vor fi cele mai favorizate zodii.

Horoscop 2026 Berbec/Ascendent în Berbec

Cu siguranță, 2026 îți va fi un an memorabil Am putea spune că mai ales pentru tine. Și când citești aceste rânduri, te rugăm să nu te gândești la clasica întrebare: Este de bine sau este de rău? Să îți explicăm de ce. Pe 26 ianuarie, Neptun se instalează în semnul tău. Iar, pe 14 februarie îl va urma și Saturn. Acestea se vor întâlni într-o conjuncție specială pe 20 februarie, una care îți va contura un alt drum în viață. Din toate punctele de vedere. Neptun îți va dizolva limite, iar Saturn te va obliga să îți găsești altele. Orice proiect început în 2026 va fi unul de lungă durată. Unii dintre voi se vor simți “păcăliți” de univers să se implice în unele situații, însă își vor da seama în timp și spațiu că altfel nu s-ar fi putut. Vei fi un adevărat pionier! În orice caz, un cuvânt cheie va fi maturizarea.

Horoscop 2026 Gemeni/Ascendent în Gemeni

Pe 26 aprilie, Uranus va intra în semnul tău, unde va rămâne până, atenție, în mai 2033! Uranus se întoarce într-un semn la aproximativ 84 de ani. Deci îți dai seama că este genul acela de tranzit pe care îl poți trăi o singură dată în viață! Și cumva, s-ar putea să fie scăparea ta. Mulți dintre voi se vor putea dezlănțui, vor deveni mai rebeli, își vor (re)câștiga creativitatea. Ce-i drept, în astrologie, Uranus este recunoscut pentru instabilitate, schimbări bruște, spirit revoluționar și inovație. Concepte de care nu te ferești deloc. Dacă îți dorești să te eliberezi de o povară, fie pe plan profesional sau personal, vei fi luat prin surprindere în 2026.

Horoscop 2026 Leu/Ascendent în Leu

Din 2018, mulți dintre voi s-au confruntat cu multe momente de instabilitate sau cu schimbări neașteptate, mai ales pe plan profesional. Iar din 2023, cel mai probabil, că a trebuit să învățați să vă prețuiți altfel resursele. În 2026, Jupiter își va începe tranzitul în semnul vostru pe 30 iunie. Jupiter este recunoscut ca fiind Marele Benefic. Și cu siguranță că va veni cu încredere, schimbări pozitive, reușite, romantism, posibilitatea de a călători, câștigarea unor concursuri, absolvirea sau înscrierea la unele instituții de învățământ. Sau pur și simplu, vă va ajuta să treceți mai ușor peste provocările vieții.