Stiri

Trump, noi insulte la adresa lui Biden şi Obama. Ce a făcut la Casa Albă
Data publicării: 21:36 17 Dec 2025

Trump, noi insulte la adresa lui Biden şi Obama. Ce a făcut la Casa Albă
Autor: Elena Aurel

sua presedintele american donald trump Președintele Donald Trump. Sursa foto: Agerpres
 

Președintele Donald Trump continuă atacurile la adresa lui Joe Biden și Barack Obama, după ce a instalat la Casă Albă plăci cu mesaje critice la adresa celor doi foști președinți.

După ce i-a insultat deja verbal şi în scris pe predecesorii săi Joe Biden şi Barack Obama, Donald Trump a mai depăşit o limită prin amplasarea unor plăci la Casa Albă prin care îşi reiterează atacurile la adresa celor doi foşti preşedinţi democraţi, relatează AFP, citată de Agerpres.

Preşedintele republican făcuse deja vâlvă instalând sub o colonadă exterioară care duce la Biroul Oval o galerie de portrete ale foştilor preşedinţi în care fotografia lui Joe Biden a fost înlocuită cu una a unui dispozitiv automat de semnare.

Acest lucru reflectă afirmaţiile lui Donald Trump conform cărora predecesorul său era senil şi nu mai era capabil să guverneze.

Miercuri, jurnaliştii au descoperit că sub portrete au fost adăugate plăci cu scurte biografii.

Cele pentru Joe Biden şi Barack Obama sunt, aşa cum era de aşteptat, extrem de critice.

VEZI ȘI: America pregătește noi sancțiuni pentru Rusia dacă Putin refuză planul de pace

Cum sunt descriși Barack Obama și Joe Biden 

Primul preşedinte de culoare al Statelor Unite este descris drept "una dintre cele mai controversate figuri politice din istorie". El este, de asemenea, numit "Barack Hussein Obama", în maniera lui Donald Trump, care a contribuit la amplificarea teoriilor conspiraţiei despre originile predecesorului său.

Joe Biden este descris în următorii termeni: "Somnorosul Joe Biden a fost, de departe, cel mai prost preşedinte din istoria Statelor Unite".

Placa repetă, de asemenea, afirmaţia falsă conform căreia alegerile din 2020 i-au fost furate lui Donald Trump.

În ceea ce-l priveşte pe actualul preşedinte, biografia sa este, desigur, extrem de laudativă, scrie AFP.

Ea indică faptul că Trump a pus capăt la opt conflicte în opt luni, o cifră considerată a fi fabricată, şi că a generat investiţii de mii de miliarde de dolari în Statele Unite, o afirmaţie neverificabilă.

De la revenirea la putere pe 20 ianuarie, Donald Trump a transformat Casa Albă într-un decor conceput după gustul său şi menit a-i slăvi gloria.

În afară de construirea unei săli de bal gigantice, a înmulţit ornamentele aurite şi a atârnat portrete ale sale - mergând împotriva obiceiului prin care efigia unui preşedinte nu este expusă decât după ce acesta a părăsit puterea.

VEZI ȘI: Orașele care se află pe „lista neagră” a Rusiei

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

donald trump
barack obama
joe biden
insulte
casa alba
