Donald Trump a dat în judecată BBC. Suma uriașă pe care o cere drept despăgubiri

Donald Trump acuză BBC că a realizat un montaj video înşelător cu extrase dintr-un discurs susţinut de el. Președintele america solicită 10 miliarde de dolari daune, în special pentru defăimare, conform unui document judiciar, transmite AFP.

Două capete de acuzare, de 5 miliarde de dolari fiecare

Plângerea a fost depusă în faţa unui tribunal federal din Miami de Trump şi consultată de AFP. El cere "daune şi interese în sumă minimă de 5 miliarde de dolari" pentru fiecare dintre cele două capete de acuzare, respectiv: defăimare şi încălcarea unei legi din Florida despre practicile înşelătoare şi neloiale.

"Literal mi-au pus cuvinte în gură", acuză Trump pe BBC

"Literal mi-au pus cuvinte în gură", s-a plâns luni miliardarul în vârstă de 79 de ani, în faţa ziariștilor. Acum câteva săptămâni, preşedintele american a spus că va solicita BBC "între unu şi cinci miliarde de dolari".

Grupul audiovizual britanic, ale cărui audienţă şi reputaţie depăşesc frontierele Regatului Unit, are dificultăți după dezvăluirile din emisiunea sa de informaţii "Panorama".

Ce a difuzat BBC despre Trump

BBC a difuzat, chiar înainte de alegerile prezidenţiale americane din anul 2024, extrase distincte dintr-un discurs de-al lui Donald Trump din data de 6 ianuarie 2021, montate în aşa fel încât republicanul părea să le solicite, în mod explicit, susţinătorilor săi să atace Capitoliul de la Washington.

Sute dintre susţinătorii săi, incitaţi de acuzaţiile sale fără fundament de fraudă electorală, au luat cu asalt în ziua respectivă sanctuarul democraţiei americane, cu scopul de a încerca să împiedice certificarea victoriei lui Joe Biden.

"BBC, altădată respectată şi astăzi discreditată, l-a defăimat pe preşedintele Trump modificând intenţionat, cu rea voinţă şi de manieră înşelătoare discursul său, în scopul flagrant de a se amesteca în alegerile prezidenţiale din 2024", a denunţat luni un purtător de cuvânt ai avocaţilor republicanului contactat de AFP.

"BBC are de multă vreme obiceiul de a-şi înşela publicul în relatările despre preşedintele Trump, în beneficiul programului său politic de stânga", a adăugat acesta.

Controversă în UK

În UK, controversa a relansat dezbaterea despre funcţionarea audiovizualului public şi a imparţialităţii sale, în contextul în care grupul BBC s-a confruntat deja în ultimii ani cu mai multe polemici, scandaluri. Scandalul a dus la demisia directorului general al BBC Tim Davie şi a directoarei de ştiri Deborah Turness.

Preşedintele BBC Samir Shah i-a trimis la rândul lui o scrisoare de scuze președintelui american Donald Trump, dar fără a reuşi să-l tempereze. El a respins totuşi acuzaţiile preşedintelui american şi s-a declarat decis să conteste orice plângere pentru defăimare.

Donald Trump dă în judecată BBC, în pofida scuzelor prezentate de grupul britanic

Plângerea lui Donald Trump estimează că, în ciuda scuzelor prezentate, BBC "nu a manifestat nici remuşcări veritabile pentru acţiunile sale, nici nu a întreprins reforme instituţionale semnificative pentru a împiedica viitoare abuzuri jurnalistice".

De la revenirea sa la putere, Trump a adus la Casa Albă numeroşi creatori de conţinut şi influencer-i care îi sunt favorabili, înmulţindu-şi pe de altă parte insultele contra jurnaliştilor din media tradiţionale. Unul dintre nou-veniţi invitaţi de guvernul Trump este canalul conservator britanic GB News, apropiat de partidul anti-imigraţie Reform UK, al lui Nigel Farage, notează Agerpres.

