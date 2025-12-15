Taxa pe coletele non UE. Ce site-uri de retail vor fi vizate in afara de Temu

Începând cu 1 ianuarie 2026 toți românii care vor comanda colete care vin din spațiul non-UE vor plătii în plus 25 de lei, indiferent de valoarea produsului comandat.

Taxa pe colete non UE sau “taxa Temu” intra in vigoare de la 1 ianuarie

Această taxă a fost pusă pentru că este un volum prea mare de pachete ieftine provenite din Asia, în special de pe Temu și Shein, iar acestea aduc efecte negative logistice pentru mai multe instituții din România.

Ce site-uri vor fi vizate de noua taxa

Temu Shein Trendyol Wish Alibaba AliExpress Chiar și magazinele individuale din SUA, Marea Britanie și alte țări non-UE.

Mai exact, orice colet care intră în România dintr-o țară non-UE va fi tarifat.

Când și unde se va plăti taxa de 25 de lei

Taxa se aplică pe colet, nu pe comandă. Dacă o comandă este împărțită în trei pachete, taxa o s-o plătiți de trei ori. Acești 25 de lei trebuie achitați înainte să ridicați comanda, online sau prin ce operatori ați ales să vă fie livrat. Dacă taxa nu este plătită la timp, coletul poate fi returnat expeditorului sau reținut până se rezolvă situația.