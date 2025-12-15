€ 5.0914
|
$ 4.3359
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0914
|
$ 4.3359
 
DCNews Stiri Taxa pe coletele non UE. Ce site-uri de retail vor fi vizate in afara de Temu
Data actualizării: 19:47 15 Dec 2025 | Data publicării: 19:37 15 Dec 2025

Taxa pe coletele non UE. Ce site-uri de retail vor fi vizate in afara de Temu
Autor: Dana Mihai

shein-temu_97681000 Shein si Temu pe telefoane. Colaj DC News; Sursa foto: Unsplash
 

Noua taxă pentru coletele din afara Uniunii Europene vor afecta milioane de cumpărători români începând cu 1 ianuarie 2026.

Începând cu 1 ianuarie 2026 toți românii care vor comanda colete care vin din spațiul non-UE vor plătii în plus 25 de lei, indiferent de valoarea produsului comandat. 

Taxa pe colete non UE sau “taxa Temu” intra in vigoare de la 1 ianuarie

Această taxă a fost pusă pentru că este un volum prea mare de pachete ieftine provenite din Asia, în special de pe Temu și Shein, iar acestea aduc efecte negative logistice pentru mai multe instituții din România.

Citește și: Cumperi de aici? Faliment scrie pe România! Concedieri și lanțuri autohtone distruse

Ce site-uri vor fi vizate de noua taxa

  1. Temu

  2. Shein

  3. Trendyol

  4. Wish

  5. Alibaba

  6. AliExpress

  7. Chiar și magazinele individuale din SUA, Marea Britanie și alte țări non-UE.

Mai exact, orice colet care intră în România dintr-o țară non-UE va fi tarifat. 

Când și unde se va plăti taxa de 25 de lei

Taxa se aplică pe colet, nu pe comandă. Dacă o comandă este împărțită în trei pachete, taxa o s-o plătiți de trei ori. Acești 25 de lei trebuie achitați înainte să ridicați comanda, online sau prin ce operatori ați ales să vă fie livrat. Dacă taxa nu este plătită la timp, coletul poate fi returnat expeditorului sau reținut până se rezolvă situația.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

taxa temu
shein
taxa pe colet
colet non-ue
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum cateva secunde
De ce e bine să mănânci salată de boeuf. Bilic: Atenție la un detaliu!
Publicat acum 8 minute
Spotify, indisponibil la nivel global: mii de utilizatori au raportat probleme de conectare și dispariția playlisturilor
Publicat acum 14 minute
Taxa pe coletele non UE. Ce site-uri de retail vor fi vizate in afara de Temu
Publicat acum 39 minute
Carrefour mai pleacă din România? Câte magazine sunt în țara noastră
Publicat acum 57 minute
Germania și Ucraina înființează o companie care va produce drone ucrainene în Europa
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 13 Dec 2025
Mircea Badea, întrebare-cheie pentru „judecătoarea eroină” Raluca Moroșanu
Publicat pe 14 Dec 2025
Dan Diaconescu, dezvăluiri despre judecătoarea Raluca Moroșanu: Aveam vocea asta în creier, mi-a marcat 12 ani
Publicat pe 13 Dec 2025
Se modifică plata pentru medicii de familie. Președintele CNAS: Munca activă și prevenția, criterii definitorii pentru finanțare
Publicat acum 22 ore si 3 minute
PSD a decis cum votează la moțiunea împotriva ministrului Diana Buzoianu
Publicat pe 13 Dec 2025
Băuturile care pot declanșa AVC chiar de la prima doză. Avertismentul Monicăi Pop
 
un avocat ii avertizeaza pe judecatori este infractiune ce i se poate raspunde Un avocat îi avertizează pe judecători: este infracțiune! Ce i se poate răspunde

de Val Vâlcu

fisura in cetatea lui maghiara e mare de ce problema lui orban nu sunt cei 50 000 de oameni din strada ci ca a pierdut controlul Fisura în cetatea ungară e tot mai mare. De ce problema lui Orban nu sunt cei 50.000 de oameni din stradă ci că a pierdut controlul

de Tudor Curtifan

drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close