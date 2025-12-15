Cele mai bune și cele mai rele idei de cadouri de Secret Santa în 2025. Ce preferă românii?

Pentru unii Secret Santa este un pretext simpatic de socializare înainte de sărbători, pentru alții o obligație artificială, bifată mecanic între două ședințe pe Teams și câteva fișiere Excel.

Însă o discuție recentă de pe Reddit a reușit să surprindă perfect starea de spirit a angajaților români și să deschidă o adevărată cutie a Pandorei legată de cadourile de Secret Santa la muncă.

Totul a pornit de la o întrebare aparent banală, adresată de un utilizator aflat în pană de idei și, evident, de entuziasm:

„Ce cadou să fac de Secret Santa în limita a 50 de lei sau pe acolo? Ca de obicei, în fiecare an, același c***t corporatist, să ne facem cadouri unul altuia și să mimăm fericirea între două Exceluri și Teams-uri? Voi cum ieșiți din asta?”, a scris acesta.

Postarea a strâns rapid zeci de răspunsuri, reacții și povești, iar dincolo de sarcasm și umor, a conturat o imagine clară a modului în care românii privesc Secret Santa în 2025: mai pragmatici, mai sinceri și, surprinzător, mai deschiși către alternative cu sens.

De Crăciun fii mai bun cu adevărat!

Unul dintre cele mai apreciate răspunsuri a venit din partea unui utilizator care a povestit cum, la locul său de muncă, Secret Santa a fost înlocuit complet cu o inițiativă caritabilă.

„La mine la muncă de câțiva ani în loc de Secret Santa am ales să luăm legătura cu diferite asociații și să facem cadouri de Crăciun pentru copilași. De exemplu, anul acesta am luat legătura cu asociația ArtViitor și am primit scrisori de la copii. Anul trecut am colaborat cu altă asociație care ne-a dat o listă cu vârsta și mărimile copiilor și a trebuit să facem un cadou cu ceva de îmbrăcat, ceva de încălțat, o jucărie și dulciuri”, a explicat acesta.

Ideea a fost lăudată intens în comentarii, mulți considerând-o „o variantă infinit mai bună” decât clasica extragere a unui coleg „random”, despre care nu știi nimic. Pentru tot mai mulți angajați, Secret Santa pare să capete sens abia atunci când iese din zona de convenție corporatistă.

Cadourile „basic”, dar apreciate

Nu toți sunt însă pregătiți să reinventeze tradiția. Un alt utilizator a venit cu o listă extrem de clară și pragmatică de idei, care, deși pot părea banale, sunt considerate sigure și utile:

„Fular/eșarfă, șosete, mănuși, o cutie de ceai bun pentru infuzie, o cutie de ciocolată caldă bună, un pachet de cafea, o cutie de bomboane de ciocolată mai specială, o cană din aia uriașă pentru ceai etc. Ce dacă sunt cadouri basic? E pentru un coleg de muncă, nu cineva special. Personal chiar m-aș bucura să primesc lucruri din categoria asta de Secret Santa”, scrie el.

Comentariul reflectă o schimbare clară de mentalitate: românii nu mai caută „originalitatea cu orice preț”, ci utilitatea și lipsa de stres.

Cadouri care NU ar trebui să existe

Desigur, nu au lipsit nici poveștile din categoria „așa nu”. Una dintre ele a stârnit atât râsete, cât și uimire:

„Eu am primit un fucking pește viu. Cel mai aiurea cadou primit ever”, a scris o persoană.

Comentariul a devenit rapid viral în discuție și a fost folosit ca exemplu extrem al lipsei de inspirație sau, poate, al unei glume duse prea departe.

Idei ieftine, dar geniale

Printre cele mai practice sugestii s-a numărat un cadou considerat „subestimat”, dar extrem de eficient: aparatul de scos scame.

„Acum câțiva ani am făcut cadou un aparat de scos scame Philips. A costat fix 50 de lei. Apoi mi-am cumpărat și eu unul. Îl folosesc de 4 ani, și-a scos toți banii. Îți face o bluză sau o căciulă plină de scame să arate ca nouă”, a scris un utilizator.

Mulți au confirmat în comentarii că este genul de obiect pe care nu îți vine să îl cumperi pentru un cadou, dar pe care ajungi să îl apreciezi enorm.

Voucherul, soluția fără riscuri

Pentru cei care vor să evite complet riscul unui cadou neinspirat, soluția clasică rămâne valabilă și în 2025: voucherul.

„Cumpără-i un voucher sau gift card pentru unul dintre magazinele online mai cunoscute”, a recomandat un alt utilizator, subliniind că astfel „lași persoanei libertatea să-și aleagă singură ceva”.

Discuția de pe Reddit arată clar că Secret Santa la muncă nu mai este perceput ca o obligație festivă fără suflet, ci ca un exercițiu de echilibru între minim de efort, maxim de utilitate și, uneori, dorința de a face bine dincolo de birou. În 2025, românii par să spună tot mai răspicat că preferă un cadou simplu, util sau cu impact real, în locul unei „fericiri mimate” ambalate festiv.