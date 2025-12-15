Nicuşor Dan pleacă la Helsinki. "Iau cu mine îngrijorările societății legate de funcționarea justiției"

Președintele României, Nicuşor Dan, începe luni o vizită oficială în Finlanda. Marți, el va participa la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est, alături de liderii Suediei, Poloniei, Estoniei, Letoniei, Lituaniei, Germaniei și Bulgariei. Întâlnirea, convocată de premierul finlandez Petteri Orpo, vizează consolidarea apărării și adoptarea unei poziții comune la nivelul Uniunii Europene. Summitul se anunță unul strategic, punând accent pe cooperarea militară între statele participante. Potrivit surselor oficiale, discuțiile vor aborda inclusiv măsuri concrete pentru securitatea regională.

În paralel cu activitatea diplomatică în politica externă, președintele Nicuşor Dan a folosit rețelele sociale pentru a comunica direct cu românii. În ciuda agendei încărcate și a deplasărilor, el a ales să comenteze din nou una dintre cele mai sensibile crize din justiție care a acaparat opinia publică și spațiul mediatic din România. Postarea sa a subliniat modul în care percepe această situație și intențiile sale de a gestiona următorii pași.

"Plec la summitul de la Helsinki, dar iau cu mine îngrijorările societății legate de funcționarea justiției, pe care le împărtășesc. Problemele semnalate în spațiul public sunt grave, dar au rezolvare. În limitele atribuțiilor mele constituționale, voi acționa pentru apărarea independenței justiției și a statului de drept. Statul de drept nu este negociabil. Pentru ca România să fie un stat respectat în plan extern, trebuie să aibă, înainte de toate, instituții corecte, credibile și funcționale în interior. Cele două obiective nu se exclud, ci se susțin reciproc. Securitatea statului începe din interior", a postat președintele Nicușor Dan pe X.

Luni: întâlniri cu industria de apărare și comunitatea românească

Programul vizitei începe luni, la ora 15:00, cu o întrevedere cu reprezentanți ai companiilor din industria de Apărare și Aerospațială din Finlanda, la sediul Asociației Industriei de Apărare și Aerospațiale. Două ore mai târziu, Nicuşor Dan se întâlnește cu premierul finlandez Petteri Orpo la reședința oficială a acestuia. Ziua se încheie la ora 18:15 cu un eveniment dedicat comunității românești din Finlanda, la Ambasada României, unde președintele va susține o alocuțiune.

Petteri Orpo a subliniat într-un interviu pentru YLE că grupul țărilor UE situate cel mai aproape de Rusia lucrează pentru a întări securitatea flancului estic. „Rusia reprezintă o amenință astăzi, mâine și pe termen lung. Cea mai mare presiune se exercită asupra granițelor estice ale Europei”, a declarat premierul finlandez, citat de Bloomberg.

Marți: Summitul flancului estic și planurile de securitate

Marți, Nicuşor Dan va vizita centrul de cercetare VTT Technical Research Centre of Finland. La ora 11:00 începe Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est, unde liderii europeni vor dezbate teme precum „The EU’s Support for the Eastern Flank Countries” și „The Security Environment of the Eastern Flank”. Vor urma sesiuni de lucru pe tema consolidării apărării și o conferință de presă comună.

Premierul finlandez a explicat că scopul întâlnirii este să transmită un mesaj clar Bruxelles-ului și să obțină fonduri pentru proiecte de securitate, inclusiv modernizarea apărării aeriene, detectarea și contracararea dronelor, și dezvoltarea forțelor terestre. Inițial, pentru proiecte-pilot există 1,5 miliarde de euro, iar în viitorul buget multianual, care începe în 2027, fondurile UE pentru apărare ar putea ajunge la 135 de miliarde de euro.

CITEȘTE ȘI: Nicușor Dan revine asupra declarației privind banii „luați de la educație” pentru Armată. A vorbit și despre drone

