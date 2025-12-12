Criza Justiției din România, sub amprenta USR și #rezist. Bogdan Chirieac: Ce vedeți acum nu este finalul

Criza din Justiție atinge un nou punct de tensiune în România, iar tabăra #rezist și USR nu mai ascund intențiile de a prelua controlul asupra instituțiilor-cheie, spune analistul politic Bogdan Chirieac. După documentarul Recorder despre sistemul judiciar, a început un adevărat asalt asupra Justiției. Cei care, în vremea OUG 13, apărau independența magistraților, par acum hotărâți să schimbe structurile existente, invocând corupția și vicierea instituțiilor.

De altfel, USR, prin vocea președintelui de partid, Dominic Fritz, cere demiterea șefului DNA, Marius Voineag. În același timp, mișcările de stradă și reacțiile publice amplifică tensiunile, iar alte instituții ale statului par blocate, a explicat analistul Bogdan Chirieac în direct la România TV, comentând astfel evoluția evenimentelor, mizele politice și juridice, dar și legăturile cu contextul internațional care modelează jocul de putere din România.

Chirieac: USR încearcă să preia complet puterea în România având 10%"

"'Ai noștri', cei de la USR, încearcă să preia complet puterea în România având 10%. Ei vor să conducă țara și sunt pe cale să obțină acest lucru. Trebuie să apreciez, să aplaud chiar, ce să mai spun, planul de excepție pe care l-au făcut pentru acapararea puterii judecătorești în România. Să-i spunem pe față. Nu înțelegeam de ce erau împotriva pensiilor speciale. Nu că nu ar avea dreptate.

Noi toți avem dreptate că acele pensii nu sunt morale, dacă vreți. Nu că n-ar fi legale, că legile le-a dat Parlamentul. Nu înțelegeam de ce. Era de fapt o tentativă, reușită în opinia mea, de demonizare a magistraților. Brusc, numai magistrații aveau pensii speciale, numai ei aveau probleme și așa mai departe.

"Etapa a doua a fost acest film de propagandă făcut de o publicație hashtag"

Etapa a doua a fost acest film de propagandă făcut de o publicație hashtag, preluat de rețelele sociale în principal. Prin mobilizarea tinerilor, splendidă mobilizare, au creat iar agitație. ONG-urile au făcut, într-adevăr, ce trebuie. Coloana a 5-a a USR a acționat senzațional.

Conferința de presă, inspirată sau nu de Curtea de Apel București, este și ea interesantă. Doamna judecător de acolo, care a luat fața președintei de la Curtea de Apel București, solidarizarea magistraților cu doamna Moroșanu, toate au fost detalii importante și de urmărit. Apoi, o avem și pe doamna Laura Codruța Kovesi de la Bruxelles, care semnează lista și condamnă abuzurile din Justiție. Dânsa a fost în ultimii mulți ani la Bruxelles, dar probabil că are informații despre abuzurile din Justiția din România.

Ce se dorește? "Acapararea Justiției nu este finalul acestui demers"

Se dorește schimbarea domnului Marius Voineag, de multă vreme. Procurorul șef DNA poate face în această țară mult rău. Am avut experiență. E de urmărit și schimbarea doamnei Lia Savonea. Ea nu se poate face legal, dar probabil se încearcă să o preseze psihologic astfel încât să cedeze și să demisioneze.

Aici vedem și mișcările de stradă care apar. Strada hotărăște ce se întâmplă cu Justiția. Celelalte instituții ale statului văd că sunt blocate. Președintele este și el implicat în această scenă sau cursă și încearcă să discute cu magistrații. Nu este asta soluția. Ce vedeți acum nu este finalul. Acapararea Justiției nu este finalul acestui demers. E o piesă importantă prin care își pot face următoarele mișcări. Ce văd eu, în opinia mea, este că cineva încearcă să transforme România în fortăreața hashtag din estul Europei.

"Hashtagul nu a dispărut și e în luptă mare cu Administrația Trump"

Hashtagul nu a dispărut și e în luptă mare cu Administrația Trump din SUA. Ați văzut că e departe de a fi învinsă mișcarea #rezist în America. Am văzut cu toții pe cine au ales newyorkezii ca primar. Totuși, se clatină bine de când cu revenirea lui Trump în Biroul Oval. În Europa, mișcarea a început și ea să piardă. Bruxelles-ul a rămas cu partea asta #rezist.

Cred că România trebuie să devină, ca scop final, această fortăreață sau refugiu pentru progresiști. O să spuneți și cu asta ce? Nu știu. Poate o să fie mai bine cu România ca fortăreață hashtag. Nu știu, zău. Nu pot să-mi explic lucrul acesta. Poate o să fie eradicată corupția, poate că o să ne umplem de autostrăzi, spitale, școli sau poate că nu. Până acum, guvernarea la care a participat USR-ul nu a fost glorioasă nici pe departe", a explicat în detaliu analistul politic Bogdan Chirieac.

CITEȘTE ȘI: Elena Cristian arată dedesubturile scandalului din justiție: Scenariul a fost scris, încep filmările

Criză în justiție, după investigația Recorder. Convingerea lui Tudorel Toader - precizare importantă despre Laura Codruța Kovesi

Kovesi, prima reacție în scandalul cu „Justiția capturată”. Revine la conducerea DNA?

