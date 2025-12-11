Temele la orele remediale sunt ilegale și inutile. Ce spune un profesor / video

"Stimați învățători, nu mai dați teme elevilor la educație remedială, pentru că nu acesta este scopul programului de educație remedială. Programul de educație remedială are scopul exact, cum spune și denumirea, de a remedia, de a mijloci învățarea și de a consolida informațiile pe care copiii nu le-au consolidat în lecția de la clasă.

Orele remediale trebuie să fie interactive și adaptate copiilor

Aceste ore de educație remedială ar trebui să fie interactive, să fie intuitive pentru copii, cu materiale adaptate particularităților fiecăruia. Eu ce spun aici sună foarte bine, dar pentru profesorul supraîncărcat probabil că nu prea sună bine. Dar asta este: ca să fie eficiente, așa ar trebui să se desfășoare.

Citește și: La ce târg din București îl poți găsi pe Moș Crăciun începând cu acest weekend

Dar în niciun caz să dăm teme. Adică, copilul are teme, temele de la școală în mod obișnuit și mai dăm și la educație remedială teme. Sunt prea multe teme. Oricum a fost și dezbaterea aceea la un moment dat cu temele și cât ar trebui să consume din timpul pe zi. Am fost puțin sceptic acolo, dar în niciun caz să îl încarci pe copil cu teme pentru ambele, nici nu e legal.

Adică, din punct de vedere legal, nu avem dreptul să dăm teme la educație remedială, la programul de învățare remedială. Și nu are logică, pentru că de asta ne vedem acolo: să discutăm, să vedem ce nu am înțeles, să aplicăm. Și e vorba despre altceva, despre un alt fel de învățare remedială. Alt fel decât la clasă. Un alt fel particularizat fiecăruia dintre copiii pe care îi ai în față în momentul respectiv.

Importanța lucrului individual în dezvoltarea elevului

Temele sunt importante, asta trebuie să înțelegem. Temele sunt lucruri individuale, hai să nu le mai denumim teme, ci lucruri individuale. Lucrul individual e important pentru că formează autonomia, formează responsabilitatea, formează gândirea critică și îl încurajează pe elev să se dezvolte și din punct de vedere individual, nu doar prin raportare la o persoană, la o figură autoritară, cum este profesorul sau părintele.

Citește și: Orele de educație remedială nu pot fi impuse elevilor. Ce spune procedura oficială

Deci există și un mecanism psihologic în spate și un mecanism cognitiv: cel de formare a competențelor, de utilizare a informațiilor și așa mai departe.

Ordinul mie mi s-a părut aberant în sensul în care nu poți stabili, în funcție de particularitățile fiecărui copil, în funcție de nevoile lui, în funcție de lacunele pe care le are, până la urmă, un interval de timp. Poate că un elev care se descurcă foarte bine și a înțeles lecția din clasă o va face în 10 minute, poate celălalt o va face în două ore. Adică eu nu văd aplicabilitatea practică a acestui ordin.

Pe de altă parte, nu sunt de acord nici cu supraîncărcarea copiilor cu teme pentru acasă", a explicat profesor pentru învățământul primar și psiholog, Petruț Rizea.