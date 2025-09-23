€ 5.0774
Data publicării: 15:07 23 Sep 2025

EXCLUSIV Ce îi așteaptă pe profesori după creșterea normei didactice. Anunțul ministrului Educației: Asta e misiunea pe care o am

Autor: Iulia Horovei
daniel-david-3_39515100 Sursa foto: Agerpres
 

Măsurile de austeritate ale Guvernului Bolojan au determinat modificări și în sistemul educațional.

Ministrul Educației, Daniel David, a vorbit despre temerile și nemulțumirile profesorilor în urma modificărilor din învățământ. El a explicat de ce au fost luate aceste decizii și ce impact vor avea asupra cadrelor didactice.

„A fost o teamă în spațiul public din partea sindicatelor - o narațiune sau mai multe narațiuni duse în această logică de catastrofă. Nu o reproșez. S-ar putea ca oamenii să se fi așteptat la aceste catastrofe, fără să spun neapărat că a fost o rea-credință sau o tendință de manipulare, precum că vor pleca mulți titulari din sistem, că nu vom avea suplinitori calificați, oameni care să țină plata cu ora”, a spus Daniel David, la emisiunea DC EDU.

Schimbările privind creșterea normei didactice

„Sigur că lucrurile nu funcționează perfect, așa cum ne-am fi dorit, dar nici nu suntem în zona catastrofelor. Creșterea normei didactice cu cele două ore a putut fi făcută pentru titulari, pentru 96,4% dintre ei, în aceleași unități școlare. Nu au trebuit să meargă în alte unități, ci în cele în care au fost și înainte. Ei au putut să-și obțină această creștere prin aceleași unități școlare. 

Suplinitori calificați avem cam cât am avut și anul trecut, n-au dispărut din sistem. Plata cu ora s-a înjumătățit ca număr de norme: de la 30.000 la în jur de 15.000. Dar și acolo avem oameni care sunt mobilizați pentru a acoperi plata cu ora; procesul e în derulare, cum a fost și anul trecut. E drept, sunt mai multe norme decât anul trecut, pentru care încă se organizează concursuri. Dar între catastrofă și ce vedem de fapt este o foarte mare diferență. Trebuie să căutăm soluții pentru a avea un sistem educațional care funcționează”, a explicat ministrul.

Daniel David: Mai puțină birocrație pentru profesori. Asta e misiunea pe care o am acum

„E drept că, odată ce ai crescut norma didactică din timpul de lucru de 40 de ore, și-i spui profesorului că trebuie să predea nu 18 ore, ci 20, înseamnă că va trebui din timpul de 40 de ore să-i reduci încărcătura birocratică administrativă. Salariul e tot pentru 40 de ore, doar că de data asta predai mai mult și ar trebui să te ocupi mai puțin de birocrație. Asta e misiunea pe care o am acum. 

În ceea ce privește valoarea plății cu ora, trebuie să analizăm lucrurile. Am zis și sindicatelor că e o discuție pe care o putem purta, să vedem cum o nuanțăm. În funcție de contextul în care se face plata cu ora, mediul în care lucrezi. Una e să o ai într-un mediu dezavantajat, alta e să o ai într-un centru urban puternic”, a adăugat ministrul, în dialog cu realizatorul emisiunii, prof. univ. dr. Sorin Ivan.

Daniel David a mai spus că măsura creșterii normei didactice cu două ore duce România într-o zonă apropiată de media europeană: „Creșterea normei didactice cu cele două ore te duce într-o zonă de medie europeană: Spania are 20, Franța are 21, Irlanda are 22 de ore. Dacă eram într-o situație de normalitate, n-ar fi reprezentat o prioritate pentru mine ca ministru”.

