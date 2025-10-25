€ 5.0835
Data publicării: 11:07 25 Oct 2025

EXCLUSIV Marile platforme ar putea interzice românilor accesul, dacă trece legea majoratului digital
Autor: Florin Răvdan

whatsapp-functie-noua-2_72441600 Foto: Pixabay
 

Legea majoratului digital a trecut de Senat. Astfel, dacă aceasta va trece şi de Camera Deputaţilor şi va fi şi promulgată, minorii sub 16 ani ar avea nevoie de acord parental pentru folosirea internetului. 

Avocatul Monica Cercelescu avertizează, însă, că legea majoratului digital este o lamă cu două tăişuri. Conform acesteia, unele platforme online ar putea interzice cu totul accesul românilor, pentru a se delimita de potenţialele efecte ale legii. 

"Părinţii trebuie să dea acordul la fiecare intrare, de asta zic eu că e nefezabil acest proiect. Dacă vrei să descarci o aplicaţie pentru mijloacele de transport, să vezi când vine tramvaiul, îţi trebuie acordul părinţilor. Dacă vrei să intri pe Duolingo, să înveţi o limbă străină, ai nevoie de acordul părinţilor. 

Să zicem că cei de la Duolingo, când vor vedea o lege ca asta, vor spune să blocheze accesul tuturor românilor. De ce să se lege la cap? Că legea prevede nişte sancţiuni din cifra de afaceri a companiilor la nivel naţional pentru marile platforme. 

Pe bune acum, vede cineva TikTok plătind un procent din cifra de afaceri pentru că au intrat doi minori fără autorizaţia părinţilor? E ridicol, pur şi simplu", a declarat av. Monica Cercelescu la interviurile DC News. 

Senatul României a adoptat luni, 6 octombrie a.c., Legea Majoratului Digital, o inițiativă legislativă propusă de senatoarea Nicoleta Pauliuc, președinta Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională.

Legea introduce, pentru prima dată în România, conceptul de maturitate digitală la vârsta de 16 ani, stabilind un cadru clar și modern pentru protecția copiilor în mediul online și pentru responsabilizarea platformelor digitale.

„Copiii României au dreptul să fie protejați și în lumea digitală, nu doar în cea reală.

Legea Majoratului Digital nu interzice, nu cenzurează - ci oferă părinților instrumentele legale de a-și proteja copiii”, a declarat Nicoleta Pauliuc în plenul Senatului.

Conform legii, copiii sub 16 ani vor putea accesa platforme online și crea conturi doar cu acordul expres al părinților. În plus, părinții vor avea dreptul de a suspenda sau restricționa conturile copiilor și de a cere eliminarea conținutului dăunător.

