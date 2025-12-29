Revelion 2026: Singurul loc din București unde poți vedea super artificii. Unde mai pui că vor cânta Azur, Iris și alții

Dacă îți place să fii afară de Revelion, poți să mergi în Piața Alba Iulia din București. Vei avea parte de concerte, artificii și super distracție. Desigur... dacă nu te deranjează așa tare frigul.

Este singurul loc din București cu petrecere în aer liber. Accesul este gratuit. Primăria Sectorului 3 dă drumul la petrecere începând cu ora 19.00. Dar, evident, cel mai așteptat moment este la ora 00.00, când vom avea jocuri de lumini și lasere, artificii și efecte speciale.

Revelion 2026 în Piața Alba Iulia - spectacol multimedia și concerte live, cu acces gratuit

„Primăria Sectorului 3 invită bucureștenii să întâmpine 2026 în cadrul unui eveniment de amploare organizat în Piața Alba Iulia, miercuri, 31 decembrie 2025, începând cu ora 19:00.



Revelionul din Sectorul 3 va oferi publicului, la miezul nopții, un spectacol multimedia complex, care va include:



• jocuri de lumini și lasere,



• artificii și efecte speciale,



• concerte live susținute de artiști cunoscuți.



Line-up artiști



Pe scena din Piața Alba Iulia vor urca:



• AZUR – 20:00



• 3 Sud Est – 21:00



• Spitalul de Urgență – 22:00



• Arsenium (ex O-Zone) – 23:00



• IRIS 23:50; 00:10.



Evenimentul este conceput ca o sărbătoare pentru toate generațiile, îmbinând muzica live cu elemente vizuale spectaculoase.



Intrarea este liberă. Piața Alba Iulia. 31 decembrie 2025. 19:00”, au transmis organizatorii evenimentului de Revelion 2026.

