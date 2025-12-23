€ 5.0908
Sectorul 3 accelerează investițiile în infrastructura educațională: 7 unități în execuție și 3 noi contracte de finanțare semnate în decembrie
Data publicării: 13:22 23 Dec 2025

Sectorul 3 accelerează investițiile în infrastructura educațională: 7 unități în execuție și 3 noi contracte de finanțare semnate în decembrie
Autor: Bogdan Constantin

scoala teme la orele remediale Foto cu caracter ilustrativ: Pixabay
 

Primăria Sectorului 3 continuă programul de extindere, consolidare și modernizare a infrastructurii educaționale, cu obiectivul de a crește capacitatea de școlarizare și de a aduce școlile și grădinițele la standarde actuale de siguranță, funcționalitate și eficiență energetică.

În prezent, șapte unități de învățământ se află deja în proces de extindere și modernizare. În plus, în această lună, Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a semnat trei noi contracte de finanțare europeană nerambursabilă pentru modernizarea și extinderea a trei unități de învățământ tehnic: Liceul Tehnologic „Elie Radu”, Liceul Tehnologic „Dragomir Hurmuzescu” și Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”. 

Investițiile urmăresc creșterea numărului de săli de clasă, laboratoare și ateliere, condiții mai bune pentru activități sportive și extracurriculare (săli de sport, spații multifuncționale), clădiri eficiente energetic, proiectate la standarde actuale.


Unitățile de învățământ în curs de modernizare

O situație completă cu unitățile de învățământ, în funcție de indicatorii de suplimentare a spațiilor de studiu și de creștere a capacității de școlarizare, arată astfel:

Școala Gimnazială nr. 88: 59 de săli de clasă, 9 laboratoare, două săli de sport;


Grădinița nr. 187: 17 săli de grupă/joacă, capacitatea crește de la 488 la 800 de locuri;


Grădinița nr. 160: 16 săli de grupă față de 9 în prezent, 7 săli pentru activități educative, sală multifuncțională, capacitatea crește de la 180 la 320 de copii;


Școala Gimnazială nr. 195: peste 70 de săli de clasă și laboratoare de la mai puțin de 30, în prezent;


Școala Gimnazială nr. 149: 43 de săli de clasă, o sală de sport funcțională, sală de festivități și multe alte facilități care vor face școala mai atractivă;


Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza”: 50 de săli de clasă și laboratoare, de la 24 în prezent, o sală multifuncțională generoasă, bibliotecă și spații recreative, precum și o sală de sport cu toate dotările;


Grădinița nr. 211: numărul sălilor de clasă crește de la 16 la 32, capacitatea crește de la 320 la 600 de preșcolari, o sală multifuncțională pentru diferite activități și evenimente.

Alte 3 unități urmează să intre în extindere și modernizare

În curând urmează să intre în lucru și unitățile de învățământ pentru care s-au semnat recent contracte de finanțare: Liceul Tehnologic „Elie Radu”, Liceul Tehnologic „Dragomir Hurmuzescu” și Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”. peste 1.500 de elevi vor învăța în clădiri noi sau modernizate, dotate cu laboratoare, ateliere și săli adecvate standardelor actuale, toate proiectate la nivel nZEB. 29 săli de clasă, 27 de laboratoare și ateliere vor fi construite în cele 3 unități de învățământ din Sectorul 3 pentru pregătire practică și teoretică a elevilor care aleg sistemul de învățământ dual. 


Impactul investițiilor

Prin această serie de intervenții, Sectorul 3 răspunde nevoilor crescute ale comunității pentru spații educaționale moderne și funcționale. Unitățile de învățământ vor beneficia de: 

• capacitate mult mai mare pentru elevi și preșcolari;


• săli de clasă și laboratoare moderne;


• facilități educaționale diverse (săli de sport, săli multifuncționale);


• îmbunătățiri energetice și standarde nZEB pentru eficiență și confort. 

Primăria Sectorului 3 continuă să investească în educație și în dezvoltarea unor spații moderne de învățare, astfel încât fiecare copil să aibă acces la condiții optime de studiu.

