Stiri

DCNews Stiri Dâmbovița devine punct strategic NATO prin fabrica Hanwha de la Petrești
Data actualizării: 18:19 11 Feb 2026 | Data publicării: 18:12 11 Feb 2026

Dâmbovița devine punct strategic NATO prin fabrica Hanwha de la Petrești
Autor: Dana Mihai

633188208_1297560478851648_3754967740166554683_n

Președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Corneliu Ștefan, anunță o investiție strategică.

La Petrești începe construcția fabricii Hanwha Aerospace, un centru european de producție pentru echipamente destinate NATO, proiect ce promite noi locuri de muncă și dezvoltare economică pentru județul Dâmbovița.

Dâmbovița, punct strategic

"Dâmbovița, punct strategic NATO.

O nouă investiție în Dâmbovița schimbă harta industriei de apărare din România.

Dâmbovița devine punct strategic NATO prin fabrica Hanwha de la Petrești

Astăzi am fost prezent la Petrești, unde începe construcția fabricii Hanwha Aerospace - un centru european de producție pentru echipamente militare destinate NATO. Această investiție înseamnă locuri de muncă, formare profesională și dezvoltare economică pentru județul nostru.

Citește și: Giles Portman, ambasadorul Marii Britanii în România, în prima vizită în județul Dâmbovița

Dâmbovița are tradiție și expertiză în industria de apărare: Uzina Automecanica Moreni, Uzina Mecanică Mija și Uzina de Produse Speciale Dragomirești formează o structură industrială solidă, consolidată prin fabrica de camioane militare IVECO de la Petrești și acum de această nouă investiție.

Infrastructura care susține dezvoltarea

Consiliul Județean Dâmbovița sprijină investițiile prin lucrări de infrastructură rutieră care transformă efectiv zona. Centura orașului Găești este deja în execuție, iar Drumul Expres Găești - Ploiești va lega județul de marile coridoare de transport.

Dâmbovița devine punct strategic NATO prin fabrica Hanwha de la Petrești

Felicitări investitorilor! Administrația județeană rămâne un partener serios și implicat în toate inițiativele care aduc dezvoltare în Dâmboviţa și în România", a scris pe Facebook Corneliu Stefan, Președintele Consiliului Județean Dâmbovița.

dambovita
nato
Corneliu Ștefan
Comentarii

