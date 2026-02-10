S-a găsit leacul pentru alopecie? Un tratament experimental dă rezultate promițătoare

Alopecia și subțierea părului sunt probleme cu care se confruntă atât bărbații, cât și femeile în fiecare zi, ceea ce reprezintă probabil un alt motiv pentru care călătoriile în Turcia au devenit atât de populare în ultimii ani.

Progresele științei aduc speranțe noi

Deși bărbații sunt cei mai afectați de această problemă, deoarece afectează un procent ridicat din populație, ea poate afecta și femeile, în cazuri de stres extrem, schimbări hormonale sau afecțiuni medicale, cum ar fi alopecia.

Din fericire, pe măsură ce cunoștințele noastre despre corpul uman continuă să crească, odată cu progresele științifice și tehnologice care apar în permanență, se pare că am făcut unele progrese în identificarea exactă a cauzelor cheliei și a modului în care am putea să o inversăm.

Cauzele alopeciei

Deși lucruri precum dușurile fierbinți au fost asociate cu căderea părului, majoritatea oamenilor de știință par să fie de acord că aceasta implică îmbătrânirea foliculilor pilosi, hormonii și stresul, precum și genele moștenite de la părinții noștri.

De asemenea, s-a stabilit de mult timp că există o legătură strânsă între chelie și genele de pe cromozomul X care influențează răspunsul organismului la testosteron.

Deci, deși testosteronul ar putea fi cheia procesului de chelire, interferarea cu nivelurile de testosteron din organism este departe de a fi ideală, așa că oamenii de știință au căutat o alternativă.

Tratamentul experimental care câștigă popularitate

S-ar putea să o fi găsit sub forma tratamentului experimental popular cu plasmă bogată în trombocite (PRP).

PRP conține o multitudine de componente cu potențial regenerativ concentrate din sângele propriu al pacientului, înainte de a fi injectate în scalp.

Aceasta a dat deja rezultate promițătoare și este extrem de sigură atât pentru bărbați, cât și pentru femei, dar dezavantajul este că oamenii de știință nu au descoperit încă cum sau de ce funcționează și nici cum ar trebui să arate un regim standard de tratament.

Din păcate, este imposibil să se prevadă la cine va funcționa și la cine nu, așa că poate soluția pe termen lung este să se găsească o persoană cu grupa sanguină universală care a chelit și să se spere că tratamentul va funcționa în cazul acesteia.

Aceasta este, de asemenea, o opțiune costisitoare pentru mulți, dr. Christina Weng declarând pentru BBC: „S-ar putea să plătiți peste 800 de dolari (aproximativ 600 de lire sterline) pentru o serie de șase injecții și apoi injecții de întreținere după aceea. Deci, costul se acumulează, și nu știți dacă veți fi unul dintre cei care răspund la tratament până după șase tratamente”, conform Ladbible.

Celulele stem, speranța viitorului

Celulele stem ar putea fi, de asemenea, cruciale pentru viitorul tratamentelor împotriva căderii părului, mai ales dacă pot genera în mod constant fire de păr noi și le pot regenera pe cele vechi.

Weng a lăudat, de asemenea, PP405 de la Pelage, un nou tratament topic pentru căderea părului, care se presupune că a dat rezultate „fantastice” în studiile inițiale de siguranță la oameni.

Medicamentul acționează asupra celulelor stem care trăiesc deja în foliculii de păr.

Dr. William Lowry, cofondator al Pelage și expert în celule stem la Universitatea din California din Los Angeles, a declarat: „Acestea se trezesc la începutul unui nou ciclu de creștere a părului pentru a produce celule care se divid foarte rapid și care continuă să formeze un fir de păr nou, iar apoi revin la starea de repaus după câteva zile.”

În orice caz, este clar că se fac progrese importante în domeniul tratării cheliei, ceea ce este o veste fantastică pentru cei care suferă de chelie, dar o veste proastă pentru cei care lucrează în industria perucilor.