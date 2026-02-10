€ 5.0910
|
$ 4.2740
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0910
|
$ 4.2740
 
DCNews Stiri S-a găsit leacul pentru alopecie? Un tratament experimental dă rezultate promițătoare
Data actualizării: 16:55 10 Feb 2026 | Data publicării: 16:55 10 Feb 2026

S-a găsit leacul pentru alopecie? Un tratament experimental dă rezultate promițătoare
Autor: Alexandra Curtache

alopecie, căderea părului, chelie Foto: Unsplash

Printre diversele boli care afectează milioane de oameni în fiecare zi, pierderea părului poate părea un lucru minor. Însă, apare la din ce în ce mai multe persoane, inclusiv femei, pentru care este un subiect extrem de sensibil.

Alopecia și subțierea părului sunt probleme cu care se confruntă atât bărbații, cât și femeile în fiecare zi, ceea ce reprezintă probabil un alt motiv pentru care călătoriile în Turcia au devenit atât de populare în ultimii ani.

Progresele științei aduc speranțe noi

Deși bărbații sunt cei mai afectați de această problemă, deoarece afectează un procent ridicat din populație, ea poate afecta și femeile, în cazuri de stres extrem, schimbări hormonale sau afecțiuni medicale, cum ar fi alopecia.

Din fericire, pe măsură ce cunoștințele noastre despre corpul uman continuă să crească, odată cu progresele științifice și tehnologice care apar în permanență, se pare că am făcut unele progrese în identificarea exactă a cauzelor cheliei și a modului în care am putea să o inversăm.

Cauzele alopeciei

Deși lucruri precum dușurile fierbinți au fost asociate cu căderea părului, majoritatea oamenilor de știință par să fie de acord că aceasta implică îmbătrânirea foliculilor pilosi, hormonii și stresul, precum și genele moștenite de la părinții noștri.

De asemenea, s-a stabilit de mult timp că există o legătură strânsă între chelie și genele de pe cromozomul X care influențează răspunsul organismului la testosteron.

Deci, deși testosteronul ar putea fi cheia procesului de chelire, interferarea cu nivelurile de testosteron din organism este departe de a fi ideală, așa că oamenii de știință au căutat o alternativă.

Tratamentul experimental care câștigă popularitate

S-ar putea să o fi găsit sub forma tratamentului experimental popular cu plasmă bogată în trombocite (PRP).

PRP conține o multitudine de componente cu potențial regenerativ concentrate din sângele propriu al pacientului, înainte de a fi injectate în scalp.

Aceasta a dat deja rezultate promițătoare și este extrem de sigură atât pentru bărbați, cât și pentru femei, dar dezavantajul este că oamenii de știință nu au descoperit încă cum sau de ce funcționează și nici cum ar trebui să arate un regim standard de tratament.

Din păcate, este imposibil să se prevadă la cine va funcționa și la cine nu, așa că poate soluția pe termen lung este să se găsească o persoană cu grupa sanguină universală care a chelit și să se spere că tratamentul va funcționa în cazul acesteia.

Aceasta este, de asemenea, o opțiune costisitoare pentru mulți, dr. Christina Weng declarând pentru BBC: „S-ar putea să plătiți peste 800 de dolari (aproximativ 600 de lire sterline) pentru o serie de șase injecții și apoi injecții de întreținere după aceea. Deci, costul se acumulează, și nu știți dacă veți fi unul dintre cei care răspund la tratament până după șase tratamente”, conform Ladbible.

Celulele stem, speranța viitorului

Celulele stem ar putea fi, de asemenea, cruciale pentru viitorul tratamentelor împotriva căderii părului, mai ales dacă pot genera în mod constant fire de păr noi și le pot regenera pe cele vechi.

Weng a lăudat, de asemenea, PP405 de la Pelage, un nou tratament topic pentru căderea părului, care se presupune că a dat rezultate „fantastice” în studiile inițiale de siguranță la oameni.

Medicamentul acționează asupra celulelor stem care trăiesc deja în foliculii de păr.

Dr. William Lowry, cofondator al Pelage și expert în celule stem la Universitatea din California din Los Angeles, a declarat: „Acestea se trezesc la începutul unui nou ciclu de creștere a părului pentru a produce celule care se divid foarte rapid și care continuă să formeze un fir de păr nou, iar apoi revin la starea de repaus după câteva zile.”

În orice caz, este clar că se fac progrese importante în domeniul tratării cheliei, ceea ce este o veste fantastică pentru cei care suferă de chelie, dar o veste proastă pentru cei care lucrează în industria perucilor.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

alopecie
chelie
tratament
leac
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 ore si 18 minute
Cremă de zahăr ars reinventată: fără cuptor și fără ouă
Publicat acum 2 ore si 23 minute
Președintele Columbiei, Gustavo Petro, spune că a scăpat de o tentativă de asasinat
Publicat acum 2 ore si 29 minute
Psihologii lămuresc confuzia dintre chimie și compatibilitate în cuplu. Structura invizibilă care susține relația  
Publicat acum 2 ore si 32 minute
Podul dintre SUA și Canada, subiect de dispută între Trump și Carney. Ce își dorește liderul american
Publicat acum 2 ore si 47 minute
JO 2026 - Slovenia câștigă aurul la sărituri cu schiurile pe echipe mixte, România termină pe 12
 
Cele mai citite știri
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close