Ce copii pot începe clasa pregătitoare în 2026. Condiții pentru înscrierea la școală
Data publicării: 21:10 09 Feb 2026

Ce copii pot începe clasa pregătitoare în 2026. Condiții pentru înscrierea la școală
Autor: Dana Mihai

Copilul tău începe școala la toamnă? Clasa pregătitoare 2026-2027: Ministerul Educației lansează calendarul

Se apropie perioada înscrierilor la școală pentru anul viitor.

Pentru înscrierea în clasa pregătitoare din septembrie 2026, părinții trebuie să țină cont de vârsta copilului și de regulile stabilite de autorități, care prevăd situații diferite în funcție de momentul în care acesta împlinește 6 ani și de nivelul de dezvoltare.

Ce vârstă trebuie să aibă copiii ca să înceapă școala în septembrie 2026

Părinții ai căror copii împlinesc 6 ani până la data de 31 august 2026 inclusiv au obligația de a înscrie copiii în clasa pregătitoare.

Copiii care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2026 inclusiv pot fi înscriși în clasa pregătitoare în baza unei recomandări de înscriere în învățământul primar, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător.

Alți copii care pot fi înscriși în clasa pregătitoare

  • Copii cu vârsta sub 6 ani (împliniți după 31 decembrie): Pot fi înscriși în baza unei evaluări a dezvoltării psihosomatice care atestă pregătirea pentru școală.

  • Copii care nu au urmat învățământul preșcolar: Înscrierea este permisă indiferent dacă au frecventat sau nu grupa mare.

  • Copii cu vârsta de 7 ani: Pot fi înscriși copii care au împlinit deja 7 ani, dar nu au fost înscriși anterior în clasa pregătitoare.

  • Copii amânați: Copii care au primit o amânare pentru înscriere în anul anterior. 

