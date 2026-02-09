Ce copii pot începe clasa pregătitoare în 2026. Condiții pentru înscrierea la școală

Pentru înscrierea în clasa pregătitoare din septembrie 2026, părinții trebuie să țină cont de vârsta copilului și de regulile stabilite de autorități, care prevăd situații diferite în funcție de momentul în care acesta împlinește 6 ani și de nivelul de dezvoltare.

Ce vârstă trebuie să aibă copiii ca să înceapă școala în septembrie 2026

Părinții ai căror copii împlinesc 6 ani până la data de 31 august 2026 inclusiv au obligația de a înscrie copiii în clasa pregătitoare.

Copiii care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2026 inclusiv pot fi înscriși în clasa pregătitoare în baza unei recomandări de înscriere în învățământul primar, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător.

Alți copii care pot fi înscriși în clasa pregătitoare