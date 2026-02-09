€ 5.0934
Data actualizării: 15:40 09 Feb 2026 | Data publicării: 15:38 09 Feb 2026

Ministrul Finanțelor, "veste bună pentru România", despre dobânzile în lei şi în euro
Autor: Doinița Manic

Imagine cu bani, lei românești și euro Alexandru Nazare spune că există șanse ca dobânzile în lei să coboare sub 6%. Foto: Agerpres

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, anunță ”o nouă veste bună pentru România” despre dobânzile la împrumuturile în lei și euro.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, vine cu o nouă veste bună pentru economia României, anunțând că dobânzile scad, atât în lei cât şi în euro.

Potrivit lui, s-a redus și riscul perceput pentru obligațiunile României în euro, iar asta ar arăta că investitorii au mai multă încredere în țara noastră, care acum se poate împrumuta mai ieftin.

Cu cât au scăzut dobânzile la împrumuturile în lei

"O nouă veste bună pentru România: dobânzile la împrumuturile în lei au scăzut puternic față de acum o lună, cu aproximativ 10–40 puncte de bază pentru toate maturitățile, mai ales pe zona medie (3–5 ani). Tendința a început în ultimul trimestru din 2025 și continuă și la începutul lui 2026.

VEZI ȘI: „Doamna de Fier” a Japoniei, victorie istorică la alegerile anticipate. Analistul Radu Georgescu: Ne afectează direct. Dobânzile vor crește în România

Este un trend pe care vrem să îl menținem şi în 2026, să continuăm să scădem costurile de finanțare în lei. Continuând linia ajustărilor fiscale și dacă inflația scade spre aproximativ 4% până la finalul anului, există șanse ca dobânzile în lei să coboare sub 6% pentru toate maturitățile (cele scurte fiind deja sub acest nivel). Acest lucru va reduce costurile cu dobânzile pentru stat și va ajuta și companiile sau autoritățile locale care se împrumută, dobânzile statului fiind un reper pentru restul pieței.

Cu cât au scăzut dobânzile la finanțările în euro

În acelaşi timp, dobânzile la finanțările în euro au scăzut, de asemenea: cu 20–29 puncte de bază pe maturități medii (3–5 ani) şi până la 45 puncte de bază pe maturități lungi (6–25 ani).

Totodată, riscul perceput pentru obligațiunile României în euro (10 ani) s-a redus puternic din iulie 2025: de la aproximativ 354 puncte de bază la circa 241 puncte de bază (o scădere de aproximativ 112 puncte de bază).

Ce înseamnă acest lucru: România se poate împrumuta mai ieftin, ceea ce înseamnă mai puțini bani cheltuiți pe dobânzi și mai mulți bani care pot merge spre investiții sau alte nevoi ale economiei. În plus, arată că investitorii au mai multă încredere în România. De aceea, un obiectiv major rămâne în continuare să reducem costul suplimentar pe care România îl plătește la împrumuturi, față de alte țări din regiune cu același rating, din cauza riscului perceput", a scris ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, pe pagina sa de Facebook.

