Adrian Negrescu vine cu alte patru vești bune pentru economia României: "Ideea de recesiune pare scoasă din calcul"

Economistul Adrian Negrescu a comentat evoluțiile macroeconomice ale României, arătând că ultimele zile au adus vești bune din economie.

„Dincolo de aprobarea PNRR-ului revizuit, care va aduce investiții de 10 miliarde de euro până vara viitoare, există încă patru vești excelente, din perspectiva evoluției macroeconomice”, a spus Negrescu într-o postare pe pagina sa de Facebook.

"Economia a crescut peste așteptări"

Primul semnal pozitiv vine din ritmul de creștere al economiei, spune Adrian Negrescu.

„Economia a crescut peste așteptări, în trimestrul trei, cu 1,6% față de T3 2024. Evoluția, influențată bineînțeles de inflație, indică ceea ce spuneam acum câteva luni – că economia s-a restructurat, iar efectele încep să se vadă”, a explicat economistul.

O altă veste încurajatoare se referă la producția industrială. În septembrie, aceasta a crescut cu 2,6% față de aceeași perioadă a anului trecut și cu 1,1% față de luna anterioară.

„Creșterea este una încă redusă, însă e de remarcat că vine după 7 trimestre consecutive de scădere”, a punctat Negrescu.

Acest trend pozitiv se reflectă și în exporturi, care au înregistrat o creștere de 9% față de septembrie 2024, mai explică Negrescu.

Dobânzile la care se împrumută România au scăzut sub 7%

„Septembrie a fost cea mai bună lună pentru exporturi din acest an”, a mai menționat economistul.

De asemenea, dobânzile la care se împrumută România au scăzut sub 7%, un semnal pozitiv pentru investitori.

„Am coborât, în sfârșit, sub 7%, iar acest lucru arată că investitorii au perceput în sens pozitiv deciziile luate la ECOFIN în privința României”, a mai scris Negrescu.

În pofida acestor vești bune, economistul recunoaște provocările cu care se confruntă economia: „Da, pe ansamblu, economia reușește cu greu să facă față provocărilor generate de inflație, de scăderea vânzărilor, de diminuarea creditului comercial, de toate problemele rezultate din creșterea prețului utilităților”.

Adrian Negrescu: La cum arată perspectivele, ideea de recesiune pare scoasă din calcul

Totuși, perspectivele pe termen scurt sunt optimiste.

„După primele trei trimestre, creșterea economică este de +0,8% față de aceeași perioadă a anului trecut, accelerând de la +0,3% în primele două trimestre. La cum arată perspectivele, ideea de recesiune pare scoasă din calcul. Altfel spus, vedem luminița de la capătul tunelului dar va fi nevoie de ceva timp până când economia se va reașeza pe o tendință clară de creștere”, a explicat Negrescu.

Economistul subliniază că pentru a susține o creștere economică solidă, este nevoie de măsuri concrete: „În primul rând, cred că trebuie luate măsuri pentru a reduce prețul energiei produsă de companiile de stat, în condițiile în care mare parte din inflație este cauzată de scumpirea acesteia. În al doilea rând, e nevoie de un buget realist pentru 2026, care să scoată din ecuație necesitatea unor noi creșteri de taxe, iar pe de altă parte e nevoie de măsuri pentru stimularea economiei, a consumului”.

Negrescu avertizează însă că, deși veștile pozitive există, realitatea economică este dură pentru populație: „O să spună mulți că am ales doar veștile pozitive. Da, e adevărat, pe ansamblu, populația e secătuită din punct de vedere financiar, micile afaceri abia se descurcă iar inflația este cea mai mare din UE. Însă, într-o mare de probleme este bine să vedem și veștile pozitive. Să avem încredere în capacitatea economiei de a se reinventa, de a se adapta provocărilor generate de criză. Să fim optimiști într-o mare de pesimism indus de politicienii care văd în reforme pericolul anulării privilegiilor de care profită cu vârf și îndesat”.