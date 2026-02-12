€ 5.0934
DCNews Stiri Carrefour anunță vânzarea Carrefour România către frații Pavăl, proprietarii Dedeman. Care este valoarea tranzacției
Data actualizării: 10:44 12 Feb 2026 | Data publicării: 09:24 12 Feb 2026

Carrefour anunță vânzarea Carrefour România către frații Pavăl, proprietarii Dedeman. Care este valoarea tranzacției
Autor: Doinița Manic

imagine cu un magazin Carrefour Carrefour a explicat de ce a decis să vândă Carrefour România către frații Pavăl. Sursa foto: arhivă

Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, sunt la un pas să preia Carrefour România. Carrefour a anunțat că a intrat în negocieri exclusive cu Pavăl Holding.

Carrefour anunță că a intrat în negocieri exclusive cu Pavăl Holding în vederea transferului operațiunilor sale din România. Compania a precizat că tranzacția este parte a procesului de revizuire strategică inițiat de Grup la începutul anului 2025.

Pavăl Holding aparține fraților Pavăl, unii dintre cei mai importanți antreprenori români și proprietarii Dedeman. Potrivit Carrefour, valoarea tranzacției se bazează pe o evaluare a companiei de aproximativ 823 milioane de euro.

CEO-ul Carrefour, precizări

„Vânzarea Carrefour România reflectă progresul solid al procesului de revizuire a portofoliului inițiat la începutul anului 2025. În urma tranzacțiilor semnificative finalizate în ultimele 12 luni - în special preluarea tuturor participațiilor minoritare în Carrefour Brazilia și vânzarea Carrefour Italia - Grupul își continuă transformarea și se concentrează asupra celor trei piețe strategice principale.

În acest context, vom prezenta pilonii-cheie ai planului nostru strategic săptămâna viitoare. Doresc să mulțumesc tuturor colegilor din cadrul Carrefour România pentru dedicarea și profesionalismul lor, care au contribuit la construirea unui business solid. Sunt încrezător că acest acord cu Paval Holding va reprezenta o oportunitate importantă pentru dezvoltarea și succesul continuu al companiei” a declarat Alexandre Bompard, Chairman și CEO, Carrefour.

Dragoş Pavăl: Am urmărit dintotdeauna cu interes evoluţia modelului de business dezvoltat de Carrefour

Potrivit unui comunicat al Pavăl Holding, remis joi Agerpres, preluarea operaţiunilor din România ale Carrefour marchează extinderea portofoliului grupului către un nou segment strategic: retailul alimentar. Practic, această etapă reprezintă un pas strategic pentru Pavăl Holding, respectiv consolidarea capitalului românesc într-un sector dinamic, investiţii pe termen lung şi continuarea unei dezvoltări sustenabile, bazate pe echipe şi parteneriate solide.

Deşi Pavăl Holding şi-a extins în ultimii ani prezenţa şi în afara ţării, prin investiţii în sectoare precum ospitalitatea şi retailul de bricolaj (Praktiker Hellas), România rămâne piaţa principală de dezvoltare a grupului. Această tranzacţie reflectă încrederea în potenţialul retailului autohton şi angajamentul ferm de a investi în economia şi comunităţile locale.

"Am urmărit dintotdeauna cu interes evoluţia modelului de business dezvoltat de Carrefour. Ideea de a reuni o ofertă extinsă de produse într-un singur loc a reprezentat un reper important pentru noi şi ne-a inspirat inclusiv în modul în care am dezvoltat Dedeman. Totodată, Carrefour România a deschis drumuri importante în relaţia cu producătorii locali, promovând autenticitatea produselor româneşti. Este o filosofie în care ne regăsim pe deplin deoarece un business sănătos creşte doar alături de comunitatea care îl susţine", a declarat, în comunicat, Dragoş Pavăl, preşedintele Pavăl Holding şi Dedeman.

Ce spunea preşedintele Consiliului Concurenţei despre vânzarea Carrefour România

La începutul lunii februarie, preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu, a afirmat, într-o conferinţă de presă, că instituţia nu a primit nicio notificare cu privire la vânzarea Carrefour România.

"Nu, din ce ştiu eu nu. Au fost speculaţii în presă, au fost dezminţite, noi nu am primit nimic oficial. Dar e normal să nu primim, noi nu primim decât când s-au înţeles.Când o companie discută cu alte trei companii în mod normal nu ne informează despre aşa ceva. De-abia când a ales din alea trei, când a ales pe cineva, când a semnat contractul sau aproape a semnat contractul, când sunt foarte avansaţi, abia atunci ne notifică. Dacă ei sunt cumva doar într-o perioadă de tatonări, negociază cu mai mulţi e normal să nu ne informeze", a răspuns atunci Chiriţoiu.

Când va fi finalizată tranzacția Carrefour - Pavăl Holding

Carrefour România operează o rețea multi-format de 478 de unități comerciale, incluzând 55 de hipermarketuri, 191 de supermarketuri, 202 magazine de proximitate și 30 de magazine de tip discount, și a înregistrat vânzări brute (TTC) de aproximativ 3,2 miliarde de euro în 2024 și estimat 2025, reprezentând circa 3,5% din vânzările totale ale Grupului, a precizat compania într-un comunicat.

Carrefour a preizat că finalizarea tranzacției cu cu Pavăl Holding este condiționată de obținerea aprobărilor necesare din partea autorităților competente și este preconizată pentru semestrul al doilea al anului 2026.

