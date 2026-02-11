Jumătate de milion de copii aflați pe lista de așteptare pentru servicii de sănătate mintală

Organismul profesional vorbește despre o „dependență periculoasă” de tehnologii nereglementate, alimentată de întârzierile majore din sistemul public de sănătate.

Peste 550.000 de tineri așteaptă tratament

Potrivit datelor NHS Anglia, 550.610 copii și tineri au fost îndrumați către servicii de sănătate mintală și se află în prezent pe listele de așteptare pentru tratament.

Situația este cu atât mai gravă cu cât, la sfârșitul lunii noiembrie, 30% dintre aceștia (165.887) așteptau de peste doi ani, iar 53% (289.722) de peste un an.

Colegiul Regal al Psihiatrilor avertizează că lipsa prioritizării tratamentului pentru copii transformă afecțiuni tratabile în „boli mintale recurente pe tot parcursul vieții”.

„Doi ani înseamnă o șesime din viața unui copil de 12 ani”

Dr. Lade Smith, președintele Colegiului Regal al Psihiatrilor, a descris situația drept „pur și simplu inacceptabilă”, conform Daily Mail.

„Dacă ești un copil de 12 ani, doi ani reprezintă o șesime din viața ta, o parte importantă din procesul tău de dezvoltare”, a declarat aceasta.

Potrivit lui Smith, întârzierile în tratament afectează direct capacitatea tinerilor de a-și atinge potențialul și de a-și continua viața în mod normal.

„Există cu adevărat o lipsă de ambiție în tratarea bolilor mintale la copii și tineri”, a adăugat ea, subliniind că majoritatea tulburărilor mintale apar în tinerețe și pot fi tratate eficient dacă intervenția este promptă.

În absența tratamentului, avertizează specialiștii, un copil cu o problemă de sănătate mintală riscă să devină un adult cu o afecțiune cronică ce îi afectează relațiile, educația și șansele pe piața muncii.

Riscul unei „dependențe periculoase” de inteligența artificială

În acest context, Colegiul și-a exprimat „îngrijorarea profundă” că tinerii ar putea apela la chatbot-uri cu inteligență artificială pentru sprijin emoțional, în lipsa accesului rapid la servicii specializate.

Semnalul de alarmă vine în timp ce guvernul britanic consultă introducerea unei interdicții privind utilizarea rețelelor sociale de către persoanele sub 16 ani și impunerea unor măsuri de siguranță online mai stricte.

Dr. Guy Northover, președintele facultății pentru copii și adolescenți din cadrul Colegiului, a explicat că, deși instrumentele de IA pot oferi răspunsuri instantanee, acestea nu dispun de suficiente garanții pentru a asigura că sfaturile sunt sigure și adecvate pentru un copil vulnerabil.

„O persoană care se luptă cu problemele de sănătate mintală nu ar trebui să fie nevoită să se preocupe de verificarea faptelor propriului sprijin”, a declarat el.

Apel pentru soluții naționale accesibile și gratuite

Specialiștii atrag atenția că familiile trebuie să aibă acces la surse sigure, bazate pe dovezi științifice, însă acestea sunt adesea limitate de diferențe regionale sau de costuri.

Colegiul solicită furnizarea unor îndrumări la nivel național, accesibile rapid, gratuit și în timp util, astfel încât persoanele care caută ajutor să nu fie împinse către platforme online nereglementate.

„Este timpul să acordăm prioritate îngrijirii sănătății mintale a copiilor, pentru binele indivizilor, dar, sincer, și pentru binele țării”, a concluzionat Dr. Lade Smith.