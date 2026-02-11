Decizia Poloniei privind aderarea la Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump

Polonia nu se va alătura Consiliului pentru Pace propus de președintele american Donald Trump, în forma sa actuală, a declarat miercuri, 11 februarie, premierul Donald Tusk, potrivit presei poloneze.

Polonia nu aderă momentan la Consiliul pentru Pace

Totuși, prim-ministrul de la Varșovia a spus că țara va continua să analizeze această posibilitate.

„În circumstanțele actuale, în ceea ce privește principiile, statutul acestui Consiliu și obiectivele imediate (...), Polonia nu se va alătura lucrărilor Consiliului pentru Pace”, a declarat prim-ministrul Donald Tusk.

De asemenea, el a asigurat că relațiile cu SUA rămân o prioritate pentru autoritățile poloneze și a adăugat că, dacă circumstanțele se schimbă, „nu exclude niciun scenariu”.

„Dacă președintele polonez decide să participe la reuniunea din Statele Unite, din 19 februarie, în calitate de observator, (n.r. când are loc reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace), va primi, desigur, un dosar complet din partea guvernului cu privire la modul în care trebuie să procedeze”, a anunțat Tusk.

„Problema este atât delicată, cât și foarte serioasă. Îl privește pe cel mai important aliat al nostru. Nu vom renunța în niciun fel la dreptul nostru suveran de a exprima opinii, uneori de a avea opinii diferite pe diverse teme față de cel mai important aliat al nostru”, a mai spus el.

Poziția președintelui polonez Nawrocki

Problema Consiliului pentru Pace va fi ridicată la reuniunea de astăzi a Consiliului de Securitate Națională din Polonia.

„Acesta este un test al responsabilității statului polonez, nu un gest de loialitate față de Statele Unite. Ar trebui să abordăm această chestiune foarte pragmatic. Dacă se creează un organism cu caracter internațional și primitor, și cel care invită este președintele Statelor Unite, ar trebui să analizăm această propunere cu mare atenție”, a declarat, luni, Rafał Leśkiewicz, purtătorul de cuvânt al președintelui Karol Nawrocki. Președintele polonez este cunoscut ca fiind un aliat și bun prieten al lui Donald Trump, președintele american susținându-l în campania electorală din 2025.

Administraţia SUA pregăteşte o reuniune a Consiliului pentru Pace, respectiv o ședință inaugurală, joia viitoare, pe 19 februarie, la Washington. Statele Unite au trimis invitaţii pentru acest eveniment mai multor state, inclusiv României.

