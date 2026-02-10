Judecătorul Gheorghe Stan, în concediu paternal. Augustin Zegrean: Asta este foarte interesant. CCR va trebui să-l aștepte

Cu doar o zi înainte de ședința Curții Constituționale a României din data de 11 februarie, când se așteaptă ca magistrații CCR să se pronunțe, după lungi amânări, cu privire la reforma pensiilor magistraților, unul dintre judecători, Gheorghe Stan, a intrat în concediu paternal.

Augustin Zegrean a comentat această situație, în contextul în care până acum au fost deja patru amânări a deciziei CCR privind pensiile speciale ale magistraților. Potrivit lui, s-ar putea ca mâine să asistăm și la cea de-a cincea amânare, dacă Gheorghe Stan nu se prezintă la ședință, deoarece nu poate fi luată o decizie în lipsa lui, întru-cât el a făcut parte din completul de judecători care a început dezbaterile privind reforma pensiilor magistraților.

"Asta este foarte interesant (faptul că judecătorul CCR a intrat fix acum în concediu n.r.) pentru că am înțeles că e vorba de concediu paternal și înseamnă că doi ani va lipsi sau mă rog, două luni, cât o fi. Acum se zice că și tatăl trebui să stea în concediu o lună, nu știu cât că eu nu mai sunt la vârsta la care să-mi iau concediu de creștere a copiilor, dar e o problemă acolo. E aproape sigur că vom vedea o altă amânare pentru că ei au început dezbaterile aspura acestei legi și el făcea parte din complet. Ultima dată când s-a amânat era în complet judecătorul respectiv și s-a amânat că s-a depus nu știu ce expertiză. Dacă el a fost în completul care a început dezbaterile atunci ei vor trebuie să stea până se întoarce pentru că CCR nu poate judeca cu alți judecători decât cu cei cu care a început dezbaterile", a declarat Augustin Zegrean, fost judecător CCR, la Antena 3 CNN.

Soția lui Gheorghe Stan, magistrat la Tribunalul Bucureşti

Gheorghe Stan are 52 de ani și este un jurist român care în prezent ocupă funcția de judecător al Curții Constituționale fiind numit de Camera Deputațiilor în 2019, la propunerea PSD. A ajuns judecător CCR după ce ocupase funcția de inspector șef-adjunct al Inspecției Judiciare, în perioada 2012-2019.

Între anii 2009 și 2012, Gheorghe Stan a fost procuror la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, iar în perioada ianuarie- iunie 2019 a fost procuror-șef al Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție.

Soţia judecătorului CCR este Maria-Ecaterina Stan-Humulescu, magistrat la Tribunalul Bucureşti şi vizată direct de reforma pensiilor magistraţilor. Gheorghe Stan a făcut parte și din grupul celor patru magistrați PSD care au boicotat în zilele de 28 și 29 decembrie, ședințele în care trebuia să se decidă soarta reformei pensiilor magistraților.

Cât durează concediul paternal în România, potrivit legii

Concediul paternal acordat salariaților care devin tați constă în acordarea a 10 zile lucrătoare de concediu plătit și poate fi solicitat în termen de maximum 8 săptămâni de la data nașterii copilului.

În plus față de cele 10 zile prevăzute inițial, tații care urmează un curs de puericultură pentru zile libere pot beneficia de 5 zile lucrătoare suplimentare. Aceste zile se acordă în baza unei adeverințe eliberate de medicul de familie sau de o unitate medicală acreditată, care atestă absolvirea cursului. Astfel, durata totală a concediului paternal poate ajunge la 15 zile libere la nașterea copilului, în cazul în care sunt îndeplinite toate aceste condiții.