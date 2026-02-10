DNA, protocol cu MIPE: Acces direct în proiectele cu fonduri europene, de la beneficiari până la fluxuri financiare

”Direcția Națională Anticorupție (DNA) și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) au semnat un protocol de colaborare, în baza căruia procurorii anticorupție au acces direct la MySMIS2021/MySIMS2021+, platforma națională de gestionare a proiectelor finanțate din fonduri europene.

Protocolul stabilește cadrul care permite procurorilor DNA consultarea directă a datelor privind proiecte finanțate din fonduri UE, inclusiv informații referitoare la beneficiari, contracte, implementare, indicatori sau fluxuri financiare, și comunicarea înscrisurilor aflate în posesia MIPE care pot servi ca mijloace de probă pentru o investigare mai eficientă a cauzelor în competența legală a Direcției Naționale Anticorupție.

Accesul direct la platforma MySMIS permite procurorilor anticorupție efectuarea unor investigații mai operative, prin consultarea imediată a traseului complet al fondurilor, de la momentul contractării și până la momentul efectuării plăților.

Consultarea datelor se realizează cu respectarea strictă a dispozițiilor procesuale și a normelor legale privind protecția datelor și securitatea informațiilor.

Prin semnarea acestui protocol, Direcția Națională Anticorupție își consolidează cooperarea interinstituțională și capacitatea de verificare, în cadrul procesual, a legalității utilizării fondurilor europene” arată DNA, într-un comunicat de ultim moment.