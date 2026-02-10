€ 5.0910
DCNews Stiri DNA, protocol cu MIPE: Acces direct în proiectele cu fonduri europene, de la beneficiari până la fluxuri financiare
Data actualizării: 13:54 10 Feb 2026 | Data publicării: 13:53 10 Feb 2026

DNA, protocol cu MIPE: Acces direct în proiectele cu fonduri europene, de la beneficiari până la fluxuri financiare
Autor: Roxana Neagu

dna sediu central Imagine cu DNA. Sursa foto: Agerpres

DNA anunță încheierea unui protocol cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE).

”Direcția Națională Anticorupție (DNA) și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) au semnat un protocol de colaborare, în baza căruia procurorii anticorupție au acces direct la MySMIS2021/MySIMS2021+, platforma națională de gestionare a proiectelor finanțate din fonduri europene.

Protocolul stabilește cadrul care permite procurorilor DNA consultarea directă a datelor privind proiecte finanțate din fonduri UE, inclusiv informații referitoare la beneficiari, contracte, implementare, indicatori sau fluxuri financiare, și comunicarea înscrisurilor aflate în posesia MIPE care pot servi ca mijloace de probă pentru o investigare mai eficientă a cauzelor în competența legală a Direcției Naționale Anticorupție

Accesul direct la platforma MySMIS permite procurorilor anticorupție efectuarea unor investigații mai operative, prin consultarea imediată a traseului complet al fondurilor, de la momentul contractării și până la momentul efectuării plăților.

Consultarea datelor se realizează cu respectarea strictă a dispozițiilor procesuale și a normelor legale privind protecția datelor și securitatea informațiilor.

Prin semnarea acestui protocol, Direcția Națională Anticorupție își consolidează cooperarea interinstituțională și capacitatea de verificare, în cadrul procesual, a legalității utilizării fondurilor europene” arată DNA, într-un comunicat de ultim moment. 

dna
mipe
protocol
proiecte fonduri europene
