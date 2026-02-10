Lovitură pentru Guvernul Bolojan înainte de ședința decisivă pe reforma pensiilor magistraților. Gestul făcut de un judecător CCR

UPDATE: Citește și: Judecatorul Gheorghe Stan, în concediu paternal. Augustin Zegrean: Asta este foarte interesant. CCR va trebui să-l aștepte

UPDATE: Potrivit surselor Agerpres, judecătorul Gheorghe Stan a intrat în concediu paternal pentru 10 zile, începând de luni, 9 februarie.

Curtea Constituțională a României se va reuni miercuri, 11 februarie, în ședința în care este așteptată să se pronunțe, după lungi amânări, cu privire la reforma pensiilor magistraților. Au fost patru amânări până astăzi, ultima dată în 15 ianuarie pentru 11 februarie! Premierul Ilie Bolojan a transmis o scrisoare, în urmă cu 5 zile, către CCR, în care le-a pus în vedere judecătorilor constituționali că tergiversările aduc o daună majoră României, de 231 de milioane de euro din PNRR. Scrisoarea a fost dur taxată de către Lia Savonea, șefa ÎCCJ.

În acest context tensionat, aflăm că un judecător CCR a decis să-și ia concediu de odihnă. Poate părea banal și ar fi, dacă nu ar exista un regulament de funcționare al CCR care prevede că deciziile nu pot fi luate fără prezența unui judecător care a participat la dezbateri. Adică se amână:

„În cazul în care nu sunt prezenți toți judecătorii care au participat la dezbateri sau în situația în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art.58 alin.(3) din Legea nr.47/1992, republicată, pronunțarea asupra cauzei va fi amânată pentru o dată ulterioară. Amânarea va fi consemnată într-o încheiere redactată de magistratul-asistent, cu indicarea motivului care a determinat această măsură”, prevede articolul 17, alineatul 2.

În această situație ar urma să se afle miercuri CCR, în ziua cea mai așteptată cu privire la o decizie privind reforma pensiilor speciale ale magistraților, după ce Gheorghe Stan ar fi intrat în concediu de odihnă, conform HotNews. De altfel, Gheorghe Stan s-a numărat printre judecătorii CCR - cei patru - care au părăsit ședința în 28 decembrie, din acest motiv neputându-se lua o hotărâre. Ședința s-a reluat în 29 decembrie, când cei patru nu s-au mai prezentat deloc.

Gheorge Stan este membru al Curții Constituționale prin decizia Camerei Deputaților, la propunerea PSD.

Decizia pe care o amână, repetat, CCR

Proiectul de lege privind reforma pensiilor speciale ale magistraților prevede ca pensia să fie egală cu 70% din ultimul salariu net, la fel ca în forma anterioară propusă de Guvernul Bolojan, respinsă de Curtea Constituțională. Perioada de tranziție însă, a crescut de la 10 la 15 ani - față de propunerea inițială. Concret, asta înseamnă că peste 15 ani, magistrații vor ieși la pensie la 65 de ani. În fiecare an, vârsta de pensionare va crește cu un an, până când, în 2042, procurorii și judecătorii vor ieși la pensie la 65 de ani.

DCNews a transmis o solicitare de informații către CCR cu privire la posibila absență a judecătorului Gheorghe Stan.