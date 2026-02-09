€ 5.0934
Stiri

Mic dejun bogat în proteine, de inspirație orientală. Îl poți prepara în 10 minute
Data actualizării: 23:42 09 Feb 2026 | Data publicării: 23:42 09 Feb 2026

Mic dejun bogat în proteine, de inspirație orientală. Îl poți prepara în 10 minute
Autor: Alexandra Curtache

shakshuka--reteta-de-mic-dejun-traditional-evreiesc_21853800 Imagine cu rol ilustrativ / Sursa foto: Freepik

Moștenirea gastronomică a Orientului Mijlociu și Africii de Nord se regăsește și în bucătăria românească, iar shakshuka, preparatul pe bază de sos de roșii și ouă poșate este unul dintre cele mai cunoscute exemple, apreciat pentru simplitate și savoare.

Zone precum Orientul Mijlociu și Africa de Nord au lăsat o bogată moștenire gastronomică în România. Este imposibil să ne gândim la acest tip de bucătărie fără preparate precum clasicul hummus sau shakshuka. 

Shakshuka poate fi descrisă ca un fel de mâncare pe bază de sos de roșii și ouă poșate. Rețeta poate fi variată, adăugând spanac și brânză feta sau alte ingrediente. 

Există opțiunea de a prepara sosul de roșii acasă, dar dacă preferi ceva rapid, folosește un borcan gata preparat de la supermarketul tău de încredere, călește legumele, fierbe ouăle în sos și savurează-l la cină. Iată pașii rețetei.

Ingrediente

  • 4 ouă 
  • o ceapă tocată 
  • ​un ardei roșu 
  • un ardei verde 
  • un borcan de sos de roșii 
  • Chimen 
  • Piper negru 
  • ​Sare
  • ​Ulei de măsline

Rețeta de shakshuka

Într-o tigaie cu ulei, la foc mediu, călim ceapa și ardeii.

Când totul este bine călit, adăugăm sosul de roșii, chimenul, sarea și piperul negru.

Scalfim ouăle în sos și acoperim tigaia.

Citește și: Cum să prepari paste cu broccoli: o rețetă sănătoasă care îi cucerește chiar și pe cei care urăsc legumele

Proprietățile și beneficiile ouălor

Împreună cu sarea, uleiul de măsline, roșiile și alte ingrediente, ouăle sunt un aliment care face parte din grupul alimentelor de bază din bucătăria multor gospodării din Spania, datorită rolului lor în rețete precum tortilla de cartofi, supa de usturoi sau cartofii la grătar. 

Din punct de vedere nutrițional, acesta furnizează proteine, ceea ce îl transformă într-un produs care satură organismul și oferă mai multe beneficii pentru creșterea masei musculare. În plus, conține antioxidanți precum luteina și zeaxantina, care sunt buni pentru sănătatea ochilor. La rândul său, conține acid folic, care este benefic pentru dezvoltarea corectă a fătului la femeile însărcinate.

Potrivit Fundației Spaniole de Nutriție (FEN), pentru fiecare 100 de grame de porție comestibilă, oul poate conține: 

  • Energie: 150 kcal
  • Proteine: 12,5 g
  • Apă: 76,4 g
  • Calciu: 57 mg
  • Potasiu: 130 mg
  • Fosfor: 200 mg
  • Magneziu: 12 mg

x close