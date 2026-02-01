€ 5.0961
DCNews Lifestyle O rețetă excelentă și rapidă pentru o seară de duminică la film: melci din pizza
Data actualizării: 00:03 02 Feb 2026 | Data publicării: 17:48 01 Feb 2026

O rețetă excelentă și rapidă pentru o seară de duminică la film: melci din pizza
Autor: Irina Constantin

pizza aluat foto Bucătăriaonline

Pe o vreme ploioasă și rece, o duminică seară de film cu familia sau prietenii pare o idee tocmai bună. Dacă nu aveți idee ce să mâncați rapid și ieftin, o astfel de rețetă este fix ce vă trebuie: melci din pizza.

Rețetă melci din pizza, ingrediente: 

  • aluat foietaj
  • sos de roșii
  • bacon
  • cașcaval
  • ceapă
  • ou
  • măsline
  • porumb sau orice altceva preferați pe pizza

Melci din pizza, cum se prepară: 

  • întindeți aluatul
  • ungeți cu sosul de roșii
  • puneți baconul deasupra
  • adăugați cașcavalul ras
  • ceapa (verde sau tăiată rondele)
  • rulați aluatul, apoi tăiați la fiecare 5 centimetri
  • puneți rondelele în tavă, una lângă alta, cu partea tăiată în sus
  • ungeți cu un ou bătut 
  • băgați la cuptorul preîncălzit, la 180 de grade, aproximativ 45 de minute. 

Cum aluatul foietaj are indicație de 15 minute de coacere, verificați la 15 - 30 de minute dacă este copt. De asemenea, puteți prepara rețeta chiar mai rapid (aproximativ 10 - 12 minute) la airfryer. 

Poftă bună! 

Sursă: Bucătăria online

pizza
film
reteta
