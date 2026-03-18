Avocatul Remus Borza a criticat Guvernul Bolojan pentru majorarea taxelor și impozitelor în ultimele luni, fapt ce a crescut presiunea de pe umerii populației și a determinat o scădere drastică a consumului în România. El a precizat că trebuie să ne pregătim de o „criză severă“, cu atât mai mult cu cât războiul din Iran a perturbat puternic piețele globale.

„Suntem după două trimestre cu minus și va veni și al treilea, tot cu minus. Economia trebuie capitalizată. Or, când ești în foame de bani, statul nu trebuie să majoreze taxele, din contră. Trebuie să micșoreze impozitele și taxele ca să lase mai mulți bani în piață. Toate măsurile astea de majorare de impozite și taxe nu fac altceva decât să majoreze recesiunea și să ducă scenariul unui reviriment cât mai departe, adică al unei creșteri economice sănătoase.

Sunt sceptic de faptul că vom avea o creștere economică sănătoasă și mai degrabă trebuie să gândim un scenariu de lucru de criză severă. Nu doar noi, românii, ci toată lumea. Războiul dintre Federația Rusă și Ucraina a sărăcit toată Europa, dar a venit mai abitir și războiul cu Iranul“, a explicat Remus Borza.

„Toate bursele sunt pe roșu“

Războiul cu Iranul riscă să arunce întreaga economie mondială în haos, deoarece Strâmtoarea Ormuz este vitală pentru comerțul internațional de petrol și gaze iar regimul de la Teheran pare că este o nucă tare în fața atacurilor americane și israeliene.

„Iranul nu e Irak și nu e Venezuela. Iranul, de la revoluția islamică din 1979, sunt pe baricade și s-au antrenat mental pentru așa ceva. În plus, ei sunt din ramura șiită a islamului, unde martiriul este virtutea supremă. Rezistența iraniană va fi acerbă, plus că trebuie să ne uităm și la relief. E o țară montană și probabil acolo sunt mii de kilometri de tuneluri. PIB-ul îl au aproximativ cât al României, 450 de miliarde de dolari. Iranul e țara cu a doua cea mai mare rezervă de gaze din lume și a patra de țiței.

Indiscutabil că vorbim de un regim al terorii, iar SUA mizau pe faptul că lumea va ieși în stradă împotriva conducătorilor de acolo, dar uite că nu prea iese. Ori de frică, ori regimul are o aderență populară extraordinară“, a punctat Remus Borza.

„20% din țițeiul lumii trece prin Strâmtoarea Ormuz, iar problemele de acolo vor genera o reacție în lanț. Toate bursele americane, asiatice etc. sunt pe roșu în ultimele două săptămâni. Asta înseamnă o recesiune economică la nivel global, ca în 2008-2009. Vom fi puși în genunchi“, a mai precizat avocatul, adăugând că „toți milionarii fug ca potârnichile din regiune, 400.000 de expați plecând numai din Dubai în ultimele două săptămâni“.