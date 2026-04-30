DCNews Stiri Petrolul atinge 126 $/baril după informațiile privind un nou atac pregătit de Trump împotriva Iranului
Data actualizării: 23:56 30 Apr 2026 | Data publicării: 23:53 30 Apr 2026

Petrolul atinge 126 $/baril după informațiile privind un nou atac pregătit de Trump împotriva Iranului
Autor: Tiberiu Vasile

Imagine cu războiul din Iran si Donald Trump Imagine cu războiul din Iran si Donald Trump. Imagine realizata cu AI

Prețul petrolului a urcat până la 126 $/baril pe fondul informațiilor privind o posibilă escaladare între SUA și Iran, alimentând temerile legate de perturbarea fluxurilor globale de energie și blocajul din Ormuz.

Cotațiile țițeiului au avut o reacție imediată după ce au apărut date potrivit cărora Donald Trump ar lua în calcul o nouă acțiune militară împotriva Iranului. Potrivit BBC, piața a reacționat rapid, iar petrolul Brent a urcat brusc cu aproape 7%, trecând de pragul de 126 de dolari pe baril. Ulterior, prețul a mai pierdut din avans.

Surse citate anterior de Axios susțin că șefii din Comandamentul Central al armatei americane (CENTCOM) ar avea pregătit un scenariu care implică „bombardamente scurte și intense” asupra Iranului. Scopul ar fi reluarea negocierilor blocate cu autoritățile de la Teheran.

Blocajul din Strâmtoarea Ormuz și impactul asupra pieței

Creșterea prețului petrolului nu a fost un episod izolat. Întreaga săptămână a fost marcată de presiuni pe piața energiei, pe fondul stagnării discuțiilor diplomatice și al menținerii blocajului în Strâmtoarea Ormuz, un punct cheie pentru transportul global de petrol.

Joi, cotația Brent a atins 126,31 dolari pe baril, cel mai ridicat nivel din ultimii patru ani. Un nivel similar a mai fost văzut în februarie 2022, în momentul în care Rusia a invadat Ucraina.

Totuși, creșterea nu a fost stabilă. În cursul aceleiași zile, prețul a coborât din nou, ajungând în jur de 114 dolari pe baril.

Fluctuații explicate de contractele futures

Mișcările bruște din piață au fost influențate și de factori tehnici. Apropierea scadenței pentru contractele futures, adică acorduri de cumpărare sau vânzare a unui activ la o dată stabilită în viitor, a avut un rol important. Contractul Brent pentru luna iunie a expirat joi, ceea ce a contribuit la scăderea cotației, a explicat analistul Naveen Das de la Kpler.

În același timp, contractele pentru luna iulie, care sunt mai intens tranzacționate, indicau un preț mai mic, în jur de 110 dolari pe baril.

Trump, Iran și scenariile de escaladare militară

În centrul tensiunilor rămâne relația dintre Trump și conducerea din Iran. Potrivit Axios, planul discutat ar putea viza inclusiv infrastructura strategică. Există și variante care implică o intervenție pentru controlul unei părți din Strâmtoarea Ormuz, cu scopul de a permite reluarea transportului comercial. Un astfel de scenariu ar putea presupune inclusiv trupe terestre.

De cealaltă parte, o declarație atribuită liderului suprem al Iranului, Mojtaba Khamanei, transmite că Teheranul intenționează să securizeze zona și să oprească „abuzurile inamicului asupra căii navigabile”.

În același mesaj se vorbește despre începutul „unui nou capitol” în regiune, odată cu escaladarea conflictului.

Presiune continuă pe fluxurile globale de energie

Statele Unite au anunțat că vor menține blocada asupra porturilor iraniene atât timp cât există amenințări la adresa navelor care tranzitează Strâmtoarea Ormuz. Această situație afectează direct fluxurile globale de energie și menține volatilitatea ridicată.

În acest context, prețul petrolului, revenit după vârful de 126 $/baril, rămâne extrem de sensibil la orice evoluție legată de SUA și Iran, iar piața continuă să reacționeze la fiecare semnal de escaladare sau detensionare.

CITEȘTE ȘI: Mesajul disperat transmis de unul dintre marinarii români sechestrați de iranieni în Strâmtoarea Ormuz: "Nu știu dacă mai ajung acasă"
 

Cele mai noi știri
Publicat acum 2 ore si 50 minute
Petrolul atinge 126 $/baril după informațiile privind un nou atac pregătit de Trump împotriva Iranului
Publicat acum 2 ore si 51 minute
Mircea Badea le-a pus "gând rău" românilor care fac grătare de 1 Mai: "Cretinism"!
Publicat acum 2 ore si 55 minute
Oana Gheorghiu: Am transmis în această seară un mesaj personal fiecărui deputat și senator al României
Publicat acum 2 ore si 55 minute
Președintele FIFA, Gianni Infantino, anunț despre participarea Iranului la Cupa Mondială 2026
Publicat acum 3 ore si 12 minute
Israelul ar putea „să acționeze din nou” contra Iranului
 
Cele mai citite știri
 
ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close