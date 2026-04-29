Scene șocante într-un autobuz din București. Bărbat arestat

Scene șocante au avut loc într-un autobuz din București.
Un bărbat în vârstă de 51 de ani a fost arestat preventiv, după ce, în timp ce se afla într-un autobuz, ar fi ameninţat cu un cuţit şi ar fi atins în zona intimă o femeie, a informat, miercuri, Poliţia Capitalei, transmite Agerpres.
Poliţiştii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Serviciul de Investigaţii Criminale - Sector 2 l-au reţinut pe bărbtul în cauză, bănuit acum de comiterea infracţiunilor de agresiune sexuală, ameninţare, portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.
Oamenii legii au constatat că la data de 21 aprilie, în timp ce se afla într-un mijloc de transport în comun, pe un traseu din Sectorul 2, un bărbat, în vârstă de 51 de ani, a atins cu mâna într-o zonă intimă o femeie de 48 de ani. Apoi, bărbatul a ameninţat-o cu un cuţit, precizează poliţiştii.
Marţi, în urma activităţilor specifice efectuate de către poliţişti, bărbatul a fost depistat şi condus la audieri, iar în baza probatoriului administrat în cauză, faţă de acesta a fost dispusă măsura arestului preventiv pentru 30 de zile, menţionează sursa citată.
Cercetările sunt continuate de către poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale - Sector 2, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2.
de Anca Murgoci