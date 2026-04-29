Scene șocante într-un autobuz din București. Bărbat arestat

Un bărbat în vârstă de 51 de ani a fost arestat preventiv, după ce, în timp ce se afla într-un autobuz, ar fi ameninţat cu un cuţit şi ar fi atins în zona intimă o femeie, a informat, miercuri, Poliţia Capitalei, transmite Agerpres.

Poliţiştii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Serviciul de Investigaţii Criminale - Sector 2 l-au reţinut pe bărbtul în cauză, bănuit acum de comiterea infracţiunilor de agresiune sexuală, ameninţare, portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.

Bărbatul care a amenințat-o și agresat-o pe femeie în autobuz, arestat pteventiv pentru 30 de zile

Oamenii legii au constatat că la data de 21 aprilie, în timp ce se afla într-un mijloc de transport în comun, pe un traseu din Sectorul 2, un bărbat, în vârstă de 51 de ani, a atins cu mâna într-o zonă intimă o femeie de 48 de ani. Apoi, bărbatul a ameninţat-o cu un cuţit, precizează poliţiştii.

Marţi, în urma activităţilor specifice efectuate de către poliţişti, bărbatul a fost depistat şi condus la audieri, iar în baza probatoriului administrat în cauză, faţă de acesta a fost dispusă măsura arestului preventiv pentru 30 de zile, menţionează sursa citată.

Cercetările sunt continuate de către poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale - Sector 2, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2.