Băutura consumată zilnic de miliarde de oameni care ne ucide încet. Avertismentul unui chirurg cardiac

Un avertisment dur lansat de cardiologul american Jeremy London readuce în discuție impactul real al băuturilor răcoritoare asupra organismului.

Medicul susține că sucurile carbogazoase ar putea reprezenta unul dintre cele mai nocive obiceiuri zilnice, chiar dacă sunt consumate pe scară largă și par inofensive.

„Lichid mortal”: băuturile vizate de medic

Într-o postare pe rețelele sociale, dr. London a inclus sucurile carbogazoase precum Coca-Cola, Fanta sau Pepsi pe lista celor mai periculoase obiceiuri pentru sănătate.

„Pur și simplu nu le beți. Punct”, a transmis acesta, descriindu-le drept „Lichid mortal” din cauza conținutului ridicat de zahăr și aditivi.

Lista „neagră” pentru longevitate

Cardiologul a prezentat patru factori pe care îi evită complet pentru a-și proteja sănătatea:

fumatul, pe care îl consideră „cel mai rău lucru pentru organism”;

alcoolul, descris ca fiind „toxic pentru fiecare celulă”;

alimentele rafinate, precum pâinea albă și pastele;

băuturile carbogazoase.

Medicul subliniază că alimentația cântărește decisiv în controlul greutății și al sănătății: „80% ține de ceea ce mănânci”.

Declarații nuanțate: „am vrut să atrag atenția”

Ulterior, într-un interviu acordat emisiunii TODAY, dr. London a recunoscut că formularea extremă a fost intenționată.

„Am vrut să atrag atenția. Băuturile răcoritoare sunt un adevărat flagel al societății”, a explicat acesta, adăugând că problema majoră este aportul ridicat de calorii „invizibile” din sucurile îndulcite.

Ce spun studiile: riscuri reale pentru sănătate

Opinia sa este susținută și de cercetătorul William Li, care, în podcastul ZOE Science & Nutrition, a explicat că efectele negative ale sucurilor nu se rezumă doar la zahăr.

Potrivit acestuia, consumul frecvent este asociat cu:

boli metabolice,

afecțiuni cardiovasculare,

risc crescut de cancer.

„Nu este vorba doar de zahăr, ci de amestecul de aditivi, coloranți și conservanți care duc la o expunere toxică în timp”, a subliniat medicul.

Un obicei banal, cu efecte pe termen lung

Specialiștii atrag atenția că pericolul real vine din consumul constant, nu neapărat ocazional. Într-o societate în care sucurile sunt omniprezente, de la mesele zilnice până la momentele de relaxare, riscurile pot trece neobservate.

Avertismentul medicilor este clar: data viitoare când deschizi o doză rece din frigider, ar putea merita să te gândești de două ori la impactul pe termen lung asupra sănătății.