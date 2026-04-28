Natalitatea în Germania a ajuns în 2025 la cel mai scăzut nivel postbelic

Este cel mai scăzut nivel din 1946 şi cu 3,4% mai mic decât cei 677.117 de copii născuţi în 2024, conform datelor provizorii publicate marţi de Oficiul Federal de Statistică (Destatis), informează EFE și Agerpres.

Numărul deceselor - în jur de 1,01 milioane - a depăşit naşterile cu 352.000, reprezentând cel mai mare deficit de naşteri postbelic.

Rata scăzută a natalităţii din ultimii ani se datorează în principal ajungerii generaţiei născute în anii 1990, mai redusă din punct de vedere numeric, la vârsta fertilă importantă de la începutul decadei 30 şi scăderii ratei generale a natalităţii începând din 2022.

Structura naşterilor conform ordinii naşterii a rămas stabilă în 2025. Astfel, din totalul copiilor născuţi, 46,6% au fost primul născut, 34,8% au fost al doilea copil, iar 18,6% au fost al treilea sau următorii copii din viaţa mamei.

Conform rezultatelor celei de-a 16-a proiecţii demografice coordonate, publicate în decembrie anul trecut, o creştere viitoare a numărului de naşteri în Germania ar fi posibilă doar dacă s-ar produce o creştere semnificativă a ratei natalităţii globale şi s-ar înregistra o imigraţie netă cel puţin moderată.

Cu toate acestea, chiar şi în aceste condiţii favorabile, se preconizează că numărul naşterilor va rămâne sub nivelul relativ ridicat înregistrat în 2021, când a ajuns la 795.000.