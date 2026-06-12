Eugen Tomac, anunț pentru pensionari. Ce se întâmplă cu pensiile dacă Guvernul său trece de Parlament

Premierul desemnat Eugen Tomac. Sursa: Agerpres

Premierul desemnat Eugen Tomac a spus ce se va întâmpla cu pensiile, dacă Guvernul său trece de Parlament

Într-o intervenție la România TV, în emisiunea „Cutia Neagră”, moderată de Silviu Mănăstire, Eugen Tomac, premierul desemnat, a prezentat principalele direcții ale programului său de guvernare. Acesta a vorbit despre măsurile pe care intenționează să le adopte în domenii-cheie precum pensiile, fiscalitatea, energia și sprijinirea economiei. Tomac a subliniat din nou că nu își dorește majorări de taxe și impozite în următorii ani.

"Este momentul să ne oprim din acest festival electoral început prea devreme"

"(...) Românii au plătit anul trecut din buzunarul lor pentru a corecta o parte din erorile politice. Nu cred că este momentul să continuăm în acest fel. Este momentul să ne oprim din acest festival electoral început prea devreme. Trebuie să fim onești față de această țară. Eu, în continuare, voi insista să discut cu liderii partidelor pentru a ieși din această logică.

Dacă nu au fost în stare să pună altceva în loc, îi invit să susțină o echipă de oameni foarte bine pregătiți. Sunt oameni foarte bine pregătiți, care și-au lăsat deoparte activitatea lor și care sunt pregătiți să-și asume, într-o perioadă de criză foarte complicată, treburile publice. O să fiu foarte sincer cu dumneavoastră. Nu dorim să majorăm taxe și impozite în acest an și nici în anul viitor.

Eugen Tomac: Guvernul pe care îl voi conduce va indexa pensiile din ianuarie 2027

De asemenea, guvernul pe care îl voi conduce va indexa pensiile din ianuarie 2027. Este esențial să respectăm legile acestei țări, evident, ținând cont de resursele pe care le avem și de obligațiile pe care ni le-am asumat în ceea ce privește deficitul. Discutând cu specialiștii pe care îi avem, am înțeles că putem să ne asumăm aceste angajamente și, prin urmare, fix asta vom face. Trebuie să avem grijă de oamenii care au nevoie de sprijin într-un moment extrem de complicat.

Am curajul să lansez inițiative prin care să relansăm economia. De exemplu, vom debirocratiza multe în domeniul energetic. Energia este fundamentală, chiar dacă, în multe privințe, prețul este afectat și de crizele globale. Țara noastră are resurse importante. Mediul de afaceri a investit mult în acest sector și trebuie să-l încurajăm să facă același lucru în continuare. În această direcție, avem nevoie de ceva mai multă flexibilitate din partea statului", a spus Eugen Tomac.

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