USR, în sedință, pentru a decide dacă votează sau nu Guvernul Tomac

USR. FOTO: Agerpres

USR s-a reunit vineri de la ora 17:00 pentru a stabili ce poziție va adopta în privința învestirii Guvernului Tomac

USR s-a reunit vineri de la ora 17:00 pentru a stabili ce poziție va adopta în privința învestirii Guvernului Tomac, iar discuțiile sunt în desfășurare chiar în aceste momente. Formațiunea urmează să decidă dacă va vota sau nu noul Executiv, în condițiile în care consultările din filialele partidului indică, potrivit unor surse, o opoziție aproape unanimă împotriva Guvernului tehnocrat. Liderii USR par să se alinieze poziției liberale, care au anunțat că nu vor susține un guvern considerat de aceștia drept „paravan” pentru PSD.

Dominic Fritz, liderul USR, va susține un mesaj video transmis în direct pe pagina de Facebook a formațiunii, imediat după ședința online de astăzi a Comitetului Politic, potrivit unui anunț al Biroului de presă al partidului.

În acest for sunt incluși membrii Biroului Național, adică structura de conducere restrânsă a partidului, alături de miniștri, parlamentari, europarlamentari, șefii filialelor și primarii care au obținut cele mai multe voturi la ultimele alegeri, conform statutului formațiunii.

Tomac a transmis către USR propunerile pentru viitorul Cabinet

Cu doar câteva ore înainte de reuniunea partidului, premierul desemnat Eugen Tomac a transmis către USR propunerile pentru viitorul Cabinet. Lista nu îi include însă pe actualii miniștri ai formațiunii, deși Dominic Fritz solicitase ca aceștia să fie menținuți imediat după desemnarea lui Tomac.

Reuniunea Comitetului Politic este considerată în mare parte o etapă formală, întrucât încă de luni, în cadrul unei întâlniri neoficiale, conducerea USR a conturat aceeași poziție: ideea că instalarea unui guvern tehnocrat nu este adecvată în contextul actual.

Încă de la moțiunea de cenzură PSD–AUR, USR a adoptat o poziție similară cu cea a PNL, cele două formațiuni declarând că nu vor participa la un guvern în care este implicat PSD și că nu vor sprijini un executiv tehnocrat lipsit de o majoritate parlamentară solidă.

Dacă Guvernul propus va pica, atunci președintele va declanșa o nouă rundă de consultări

În cazul în care Cabinetul propus de Tomac nu va primi votul de învestire și șeful statului va iniția noi consultări, PNL ar urma să vină în fața lui Nicușor Dan cu varianta unui guvern minoritar format din PNL, USR și UDMR.

În schimb, UDMR își exprimă rezervele față de participarea într-un executiv care ar fi nevoit să se bazeze constant pe sprijinul unor parlamentari plecați din POT și S.O.S. România, în prezent integrați în grupurile Uniți pentru România și PACE.

UDMR își va stabili în weekend poziția față de susținerea Guvernului Tomac, însă liderul formațiunii, Kelemen Hunor, a transmis un mesaj ferm în acest sens. El a subliniat că, în actualul context politic, este foarte dificil ca UDMR să voteze un Executiv din care nu face parte, mai ales după ce partidul a fost exclus dintr-un guvern anterior prin moțiune de cenzură.

PSD a decis să amâne pentru începutul săptămânii viitoare ședința în care urma să stabilească dacă va sprijini sau nu în Parlament Guvernul Tomac. Social-democrații argumentează că vor mai întâi să vadă depus oficial programul de guvernare și lista completă a miniștrilor. În prezent, în interiorul partidului sunt analizate două scenarii: fie să nu acorde un vot favorabil, pentru a evita situația în care ar rămâne singura formațiune majoră care susține Executivul, fie să lase decizia la libera alegere a fiecărui parlamentar.

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