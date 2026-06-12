Planul lui Ilie Bolojan în privința lui Nicușor Dan. Bogdan Chirieac: Nu mai are răbdare până în 2030

Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Bogdan Chirieac a analizat atacurile la adresa președintelui Nicușor Dan și a explicat ce s-ar putea afla, în opinia sa, la baza acestora.

În ultima perioadă, în spațiul public, au apărut mai multe atacuri la adresa președintelui Nicușor Dan, venite de la membri ai Partidului Național Liberal.

După ce preşedintele țării a cerut responsabilitate din partea partidelor parlamentare, Ilie Bolojan, liderul PNL, a venit cu un răspuns, joi, după ședința BPN a PNL, în care s-a luat decizia de a nu susține Guvernul Tomac.

„Apreciez apelul domnului preşedinte la responsabilitate, dar cred că era un lucru şi mai bun dacă un astfel de apel se făcea şi înainte de moţiunea de cenzură, în aşa fel încât toate partidele, în afară de conflicte, în afară de dispute, să fie conştiente că am avut o coaliţie care, cu bunele şi relele ei, a funcţionat, că acel Guvern a scos România din fundătura în care era”, a declarat Ilie Bolojan.

De asemenea, Alexandru Muraru, vicepreședintele PNL, a acuzat Palatul Cotroceni că ar susține un mesaj „profund fascist”, care transmite ideea că toate partidele sunt la fel și că niciunul nu mai este capabil să guverneze.

„Vă mai atrag atenția asupra unui lucru: există un mesaj care circulă tot mai agresiv în spațiul public românesc. Un mesaj sprijinit de Palatul Cotroceni. Am văzut aseară: că partidele nu mai pot dialoga, evident vrând să ascundă vina PSD. Un mesaj simplu, seducător și profund fascist în esența lui: toate partidele sunt la fel. Niciun partid nu mai poate guverna”, a spus Alexandru Muraru.

VEZI ȘI: Ilie Bolojan, detalii despre relația pe care o are cu Nicușor Dan: Premierul demis dezminte un „fake news“

„Ilie Bolojan vrea ca domnul Nicușor Dan să fie suspendat”

Analistul politic Bogdan Chirieac a intervenit telefonic la România TV, unde a comentat acest subiect. Întrebat de jurnalista Violeta Romanescu dacă înțelege strategia lui Ilie Bolojan și dacă acesta ar dori să candideze la președinția României, Bogdan Chirieac a răspuns că Ilie Bolojan dorește ca președintele să fie suspendat.

Potrivit analistului politic, liderul PNL ar urmări să obțină funcția de președinte înainte de finalul mandatului lui Nicușor Dan.

„Domnul Bolojan vrea ca domnul Nicușor Dan să fie suspendat, că nu mai are răbdare până în 2030, și bazându-se pe propaganda pe care o are la dispoziție, excepțional de bine finanțată și foarte eficientă, da, vrea să devină președintele României.

Rar mi-a fost dat să văd, în ultimii aproape 40 de ani, un om politic care să facă atât de mult rău României. Nu m-am așteptat la domnul Ilie Bolojan”, a spus Bogdan Chirieac la România TV.

VEZI ȘI: Blocaj total pentru Guvernul Tomac și riscul scenariului bulgăresc: Vlad Nistor explică poziția președintelui Nicușor Dan

„Ilie Bolojan blochează România. A luat ostatic Partidul Național Liberal”

Bogdan Chirieac a explicat că în jurul lui Ilie Bolojan există o întreagă organizație care îl susține. De asemenea, acesta a criticat modul în care Ilie Bolojan conduce Partidul Național Liberal și l-a acuzat că blochează țara și ia decizii politice dăunătoare.

„Domnule Chirieac, mie mi-e greu să cred că este doar ideea domnului Bolojan. Cineva mai trebuie să fie în spatele dumnealui”, a spus jurnalista Violeta Romanescu.

„Păi este o întreagă organizație. E o parte a progresiștilor, că nu sunt toți progresiștii. Vedeți că sunt și mesaje raționale la progresiști, cum a fost Radu Miruță ieri, care a spus că astăzi ia o decizie în funcție de lista de miniștri. Problema este că Ilie Bolojan face foarte mult rău României, bazându-se strict pe orgoliul său.

El blochează România. A luat ostatic Partidul Național Liberal. La remorcă are USR-ul, care, din motive ideologice, nu are încotro. În spate are o întreagă propagandă și o întreagă organizație europeană care vrea să-l promoveze cu orice preț. Putem doar bănui motivele pentru care dorește să fie protejat. Nu-și dă seama că sacrifică România.

Suntem de acord cu ce vreți dumneavoastră: că au fost măsuri iresponsabile în ultimii 7 ani, că nu trebuia introdusă moțiunea de cenzură în această primăvară - ea trebuia să fie introdusă toamna trecută sau trebuia să fie în această toamnă după terminarea PNRR-ului”, a spus Bogdan Chirieac la România TV.