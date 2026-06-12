Ilie Bolojan, detalii despre relația pe care o are cu Nicușor Dan: Premierul demis dezminte un „fake news“

Premierul României, Ilie Bolojan (stânga), dându-i mâna președintelui României, Nicușor Dan (dreapta). Sursa foto: Agerpres

Ilie Bolojan, premierul demis al României, a dat detalii, vineri, despre relația cu președintele Nicușor Dan.

Într-un interviu la Radio România Actualități, premierul demis al României, Ilie Bolojan, a negat faptul că ar fi fost sunat de Nicușor Dan înainte sau după decizia PNL de a nu susține Guvernul Bolojan.

„Nu dau detalii din discuții sau întâlniri, dar ăsta e un fake news, e o informație falsă“, a zis Ilie Bolojan când a fost întrebat dacă a fost sunat de Nicușor Dan pentru ca PNL să-l susțină pe Eugen Tomac.

„M-ați întrebat de un telefon, de miercuri seara. Nu a fost“, a replicat Ilie Bolojan, adăugând că „nu a fost o discuție înainte de decizia PNL sau după decizia PNL“.

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De asemenea, premierul demis a mai punctat faptul că a avut o relație bună cu Nicușor Dan, iar în prezent este o relație instituțională bazată pe respect între Guvern și instituția prezidențială.

„Fiecare om care ocupă o funcție publică își exercită mandatul așa cum consideră de cuviință și ținând cont de realitățile pe care le percepe fiecare dintre noi. Am avut o relație bună cu domnul președinte, am construit o relație instituțională. Asta este fișa postului. Avem o relație de respect, niciun fel de problemă, dar decizia de ieri a PNL ține cont de o realitate politică și parlamentară pe care o avem, de modul în care PSD s-a comportat și de ceea ce credem noi că trebuie făcut bine ca să nu ajungem în situații problematice“, a zis premierul demis Ilie Bolojan.

„Decizia nu are legătură cu poziția președintelui ci este pur și simplu una rațională“, a mai spus Bolojan.