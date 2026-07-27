Selly, viitor premier? Ce spune astrograma natală despre destinul său: Nu va transforma doar litoralul

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Daniela Simulescu i-a făcut astrograma lui Selly și a explicat că acesta ar putea avea un rol important în viitorul României.

Daniela Simulescu, astrolog DC News, consideră că Selly are un rol important de jucat în România, indiferent dacă va intra sau nu în politică.

Aceasta își bazează afirmația pe poziția lui Marte în Săgetător din harta natală a lui Selly, despre care spune că îl predispune să influențeze oamenii, să ia decizii importante și să inspire. Potrivit acesteia, astrograma lui Selly indică faptul că el va continua să schimbe multe lucruri în țară.

„Selly premier! Ce spui, Daniela? Ce are Selly în astrogramă de face atâtea lucruri? A transformat litoralul. Ce se întâmplă?”, a întrebat Anca Murgoci, redactor-șef DC News.

„Nu o să transforme doar litoralul, o să mai transforme și alte lucruri în țara asta. Acum, că m-ai întrebat strict de premier sau de o persoană cu o funcție importantă la noi în țară, una politică în mod special, chestia asta m-a dus prima dată la ideea că Selly are Marte în Săgetător în harta natală.

Marte este planeta care arată modul în care acționezi și este în Săgetător. România este Săgetător, are și Nodul Nord în Săgetător și toate acestea sunt în casa a 10-a în harta de la 1 decembrie 1918. Când cineva vine cu Marte peste harta României, e o persoană la care ne uităm să ia decizii pentru noi, e o persoană care ne dă curaj, e o persoană care ne influențează foarte mult.

Deci, fie că vrea sau nu o funcție politică, el cu siguranță are un rol pentru această țară și o să ne dăm seama în perioada următoare din ce în ce mai mult”, a spus Daniela Simulescu.

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Selly, un Jules Verne la puterea a doua

Daniela Simulescu susține că Mercur în Vărsător din astrograma lui Selly îi oferă inteligență, imaginație și capacitatea de a-și transforma ideile în realitate. Potrivit acesteia, un astfel de nativ știe să atragă oamenii potriviți și să facă alianțe care îl ajută să-și ducă planurile la capăt.

„Trecând peste funcția politică și ce va face el în viața asta, uitându-mă în astrograma lui, e un aspect care mie îmi place foarte mult. El are Mercur în Vărsător.

Mercur se ocupă de modul în care gândim, de modul în care comunicăm, de modul în care învățăm. Mercur este înaintea Soarelui și ăsta este un aspect de finețe extraordinară în astrologie, care arată că persoana are o minte mobilă.

Este Mercur în Vărsător, ceea ce înseamnă că e deștept de pică. După care, la el Mercur este plasat între Uranus și Neptun. Uranus este planeta revoluționarilor, este planeta celor care își imaginează, visează și pun în aplicare ce au visat.

Dacă ar fi să-i găsesc o descriere interesantă lui Selly, el este Jules Verne la puterea a doua. Știm despre Jules Verne că este cel care a scris acele cărți în care vorbea despre viitor. Deci eu îl văd ca pe un Jules Verne la puterea a doua. Omul își imaginează, creionează și pune în practică.

Ce e foarte interesant în harta lui natală este că Mercur în Vărsător îi dă acces la oameni foarte puternici, știe să facă alianțe nemaipomenite, astfel încât să-și concretizeze aceste planuri, idei și ceea ce a visat. Mă gândesc la Selly ca la un om și cu vise, și cu visuri foarte puternice care se pun în practică”, a spus Daniela Simulescu.

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Selly, o sursă de inspirație pentru noi toți

Potrivit astrologului, Selly este o persoană răbdătoare, care își transformă ideile în realitate și nu renunță până nu își atinge obiectivele. Daniela Simulescu îl consideră o sursă de inspirație pentru cei care vor să schimbe ceva și crede că succesul lui arată cât de importante sunt curajul și perseverența.

„Tot în harta lui natală, ce îmi place extraordinar de mult este poziția Lunii în Taur. Cei care mă urmăresc știu că eu pun foarte mult accent pe Lună într-o astogramă.

Luna reprezintă modul în care simțim, modul în care avem reacții interioare și o persoană cu Luna în Taur efectiv pune în practică, are nevoie de siguranță, de confort și așteaptă până lucrurile încep să se întâmple și are un ritm metodic, dar nu se lasă până nu construiește ce și-a dorit.

Deci este un Jules Verne la puterea a doua, este o persoană care are răbdare și o persoană care visează mult și își imaginează. Între noi fie vorba, a contat foarte mult și modul în care a fost crescut, că astrograma e una, dar contează țara, contează epoca, contează familia din care faci parte.

Nu toți avem astrograma lui, dar cred că poate să fie o sursă de inspirație pentru noi toți. Eu îl admir foarte mult. Bine, știind astrograma, a fost mai ușor pentru el să reușească tot ce a reușit, dar cred că ar fi o sursă de inspirație mai ales pentru cei care își doresc să schimbe ceva, fie în țară, fie în oraș, fie în localitate, absolut oriunde.

Oricât de mult nu ne-ar plăcea anumite aspecte, oricât ne-am plânge, omul a realizat ceea ce ar putea să realizeze mulți dintre noi dacă am fi mult mai îndrăzneți”, a spus Daniela Simulescu.

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Selly, premierul României?

Potrivit Danielei Simulescu, persoanele cu Marte în Săgetător au calități de lider și pot avea multă influență, iar Selly are un profil favorabil pentru a ocupa funcții importante.

„Și acum să-i întrebăm pe cititorii DC News dacă, ținând cont că nu găsim premier, să-l punem pe Selly premier și poate în câțiva ani candidat la prezidențiale, mai ales că a zis Daniela că e foarte bun pe alianțe”, a spus Anca Murgoci.

„E foarte bun pe alianțe. E nemaipomenit. Când ai Marte în Săgetător... Cine are Marte în Săgetător: Putin, Angela Merkel, Erdogan. Deci oamenii politici cu Marte în Săgetător sunt foarte buni în domeniul respectiv. Acum, că ne place de ei, că nu ne place de ei, ei reușesc să aibă foarte multă putere și influență”, a spus Daniela Simulescu.

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