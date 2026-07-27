Discuții privind un armistițiu aerian cu Rusia. Zelenski și Trump se întâlnesc la Washington

Președintele american Donald Trump (stânga), președintele ucrainean Volodimir Zelenski (centru) și președintele rus Vladimir Putin (dreapta). Colaj DCNews/Iulia Horovei; Sursa foto: Agerpres/Freepik

Oficiali din Ucraina și Statele Unite au discutat o posibilă propunere de armistițiu aerian cu Rusia, înaintea întâlnirii programate marți, la Washington, dintre președinții Volodimir Zelenski și Donald Trump.

Oficiali ucraineni și americani au discutat o propunere privind instituirea unui armistițiu aerian cu Rusia, relatează Reuters, citând o sursă ucraineană. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski urmează să se întâlnească marți, la Washington, cu președintele SUA, Donald Trump, potrivit The Guardian.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat duminică că este prea devreme pentru ca Rusia să comenteze această propunere.

„Nu știm cât de credibile sunt aceste informații și nici de unde provin. Sunt doar relatări din presă, nimic mai mult. Prin urmare, este prematur să le comentăm în acest moment”, a afirmat Peskov, citat de agenția Interfax.

El a adăugat că Moscova a auzit despre posibilitatea unor „noi formule”, însă are nevoie de mai multe informații înainte de a lua o poziție.

„Ce se va întâmpla mai departe va depinde de cât de bine corespund acestea intereselor noastre”, a spus oficialul rus.

România îl convoacă pe ambasadorul Rusiei

România a anunțat că îl convoacă pe ambasadorul Federației Ruse, după ce armata română a doborât a treia dronă în tot atâtea zile.

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat că un avion de luptă F-16 al Forțelor Aeriene Române a doborât duminică o dronă deasupra Mării Negre, la cinci minute după ce aceasta a pătruns în spațiul aerian al României.

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a condamnat „încălcările repetate” ale spațiului aerian românesc.

La rândul său, președintele Nicușor Dan a precizat că ancheta privind drona doborâtă vineri a stabilit că aceasta era de tip Shahed, folosită de Federația Rusă în războiul de agresiune împotriva Ucrainei. Investigațiile privind dronele doborâte sâmbătă și duminică sunt în desfășurare.