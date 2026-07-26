Un mort şi 16 răniţi după ce o maşină a intrat în mulţime la Gay Pride de la Berlin

Foto: Pexels.com

Locul impactului se afla însă la câteva sute de metri de inima festivităţilor, situată în faţa celebrei Porţi Brandenburg, unde aveau loc concerte încă de vineri.

Poliţia germană a emis duminică un aviz de căutare pentru un bărbat în vârstă de 21 de ani, suspectat că, sâmbătă seară, a intrat cu un vehicul în mulţime la Gay Pride de la Berlin, omorând cel puţin o persoană şi rănind alte 16 persoane, şi că ar avea legături cu grupuri islamiste, relatează AFP.

Avizul postat online de poliţie arată un bărbat înalt de 1,90 metri, identificat drept Abdul B., şi precizează, de asemenea, că mai mulţi trecători au raportat că au fost înjunghiaţi după incidentul în care a fost implicat vehiculul.

Potrivit pompierilor, atacul, care a avut loc sâmbătă la ora 22:00 (20:00 GMT), a făcut cel puţin un mort şi 16 răniţi, dintre care 11 grav, inclusiv trei în stare critică. Treizeci de martori, aflaţi în stare de şoc, au primit îngrijiri la faţa locului.

Poliţia a declarat că a lansat o căutare pentru "una sau mai multe persoane" care au abandonat vehiculul, "de tip minivan sau SUV mic", complet deformat după impact, în Parcul Tiergarten, o zonă împădurită a capitalei unde se încheie Gay Pride.

Au fost desfăşurate efective de securitate "ample", inclusiv ofiţeri de poliţie din alte câteva regiuni germane aduşi ca întăriri, împreună cu elicoptere echipate cu camere cu detector de căldură, a declarat purtătorul de cuvânt al poliţiei, Florian Nath.

Se crede că suspectul are legături cu "cercuri islamiste", a spus el.