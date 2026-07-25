Întrebarea despre Legea Salarizării la care Bolojan a dat din colț în colț și s-a contrazis singur

Ilie Bolojan, premierul României. Inquam Photos/ Octav Ganea

Cea mai dificilă întrebare pentru premierul demis, Ilie Bolojan, a fost pusă, la ultima conferință de presă, de redactorul Radio Romania Actualități, Petruța Obrejan.

Schimbarea Legii salarizării unitare în sectorul bugetar este necesară pentru corectarea inechităților din sistem! Asta susțin toți promotorii proiectului de Lege care a scos în stradă sindicatele, de la Cristian Ghinea (USR), cel care a introdus jalonul în PNRR, la Ilie Bolojan (PNL-Bolojan), care continuă procesul de adoptare a legii în procedură de urgență, deși instanța i-a interzis acest lucru.

Care sunt, însă, inechitățile ce ar impune schimbarea Legii 153/2017?

Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat cu subiect și predicat: care sunt categoriile de bugetari cele mai afectate de inechitățile salariale din sistemul public, în prezent, și pe cine ar avantaja modificările din proiectul de lege a salarizării unitare?

Premierul a evitat să spună ce categorii ar fi favorizate de noile grile salariale. Consilierii de imagine l-au pregătit bine, în acest sens. Nu câștigi popularitate explicând de ce cresc veniturile demnitarilor în timp ce medicii, polițiștii și profesorii acuză scăderi de venituri.

Și în ceea ce privește categoriile afectate de inechitățile legii 153 premierul a fost evaziv. A menționat, cu caracter de exemplificare, funcționarii din Secretariatul General al Guvernului, care au salarii mai mici decât omologii lor din ministere. Adică la 50, hai să spunem o sută de persoane. Cei care ”pregătesc actele pentru ședința de guvern”, cum spunea premierul în conferința de presă.

Tot e bine că l-a apucat grija de funcționarii din subordine. În urmă cu un an i-a scos în stradă, tăindu-le parte din venituri. În acest caz, a reușit și să centreze și sădea cu capul în minge: tocmai din cauză că le-a tăiat sporurile, prin OUG, au apărut inechitățile de venituri pe care ar trebui să le corecteze, astăzi, Legea salarizării.

Dar, stați, că asta nu e totul, cum se spune la teleshopping. Premierul a mai dat un exemplu, să fie masa bogată: la Ministerul Energiei și angajații care își făceau treaba și cei din cauza cărora aveam întârzieri la plățile din PNRR aveau calificativul ”Foarte bine”, cu bonificația aferentă de 40% din salariu. ”Am intervenit, am făcut modificarea de hotărăre de guvern, conform prerogativelor pe care le are guvernul, și am stabilit că bonificația se dă după activitate, astfel încât cei care își fac treaba să o primească, cei care nu își fac treaba, să nu mai primească bonificația”, a spus premierul.

Două exemple, două cazuri în care s-a contrazis singur: la SGG inechitățile au fost create chiar de Ilie Bolojan, prin tăierea sporurilor care i-ar fi adus pe funcționari la nivelul colegilor din ministere, la Energie nici nu era nevoie de schimbarea Legii, era suficient HG-ul, pe care de altfel l-a și dat.