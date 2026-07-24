Prima reacție a lui Irineu Darău după ce Romarm a acuzat Ministerul Economiei

Irineu Darău - Foto: Crișan Andreescu

Ministrul interimar al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Irineu Darău, a vorbit, vineri dimineață, despre scandalul reținerilor DNA de la Romarm.

Ministrul interimar al Economiei, Irineu Darău, a făcut primele declarații după ce Compania Națională Romarm a arătat că problemele din filialele sale, scoase la iveală după reținerea a trei manageri de către DNA, sunt rezultatul lipsei de decizie a Ministerului Economiei.

Irineu Darău a fost întrebat de jurnaliști, vineri dimineață, despre subiectul reținerii celor trei șefi ai unor uzine de armament din București și Plopeni, acuzați de fapte de corupție și care au fost reținuți noaptea trecută de procurorii DNA.

Mesajul lui Irineu Darău, după perchezițiile DNA de la Romarm

„Știu doar informațiile publice, că au fost percheziții, într-adevăr că niște oameni au fost reținuți. Mesajul meu este clar și simplu. În România, chiar sper într-un stat de drept, oricine face lucruri nelegale să plătească! Așadar, în general, sper ca instituțiile statului să fie eficiente, să ia deciziile obiectiv. Repet, dacă cineva a profitat în industria de apărare, pentru foloase necuvenite, să plătească! Nu cred că totul este curat în industria de apărare în România, după cum nu cred că în România nu mai există corupție. Așadar, dacă instituțiile statului identifică corupți, să îi pedepsească.

Am aflat din surse publice despre această anchetă. În general, industria de apărare este un subiect extrem de sensibil, sunt convins că pentru unii este și un subiect al tentațiilor, însă un stat român puternic trebuie să identifice pe oricine, legat de industria de apărare, care face lucruri necurate. Nu e în atribuția unui minister, ci în atribuția procurorilor. Noi nu putem interfera în niciun fel”, a mai spus Irineu Darău, vineri dimineață, întrebat de jurnaliști în cadrul evenimentului „Romania - India Business Forum”.