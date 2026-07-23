Ilie Bolojan dă asigurări pe legea salarizării. ”Nu va scădea niciun venit”. Salariile care vor crește

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Premierul interimar Ilie Bolojan anunță că o treime din salarii va stagna și alte două treimi vor crește, în baza legii salarizării.

”Prin acest proiect, nu va scădea niciun venit. Acolo unde noul nivel de salarizare ar trebui să fie mai mic decât cel actual, vor fi oferite compensații” a dat asigurări premierul interimar Ilie Bolojan, cu privire la Legea salarizării. ”La final, vor crește două treimi din salarii, iar o treime ar urma să stagneze până când cei care beneficiază de salariile mărite vor fi ajunși din urmă de ceilalți - cele două treimi” a mai spus prim-ministrul.

Anul acesta, România are un plafon de cheltuieli pentru salariile angajațiilor din sectorul public de 166 de miliarde, 8,1% din PIB. În 2027, prevederea bugetară era de 7,9% din PIB, urmărind să scadă ponderea, ceea ce reprezintă 174 de miliarde aproximativ.

Pe aceste cifre, ”partidele care au făcut parte din fosta coaliție au semnat un acord, sub patronajul Președinției, care se angajau că vor continua discuțiile și vor susține proiectul” a mai spus Ilie Bolojan, în conferință de presă. Acesta a mai spus că au fost purtate discuții și, în urma acestora, plafonul salarial pentru 2027 va continua să fie 8,1% din PIB, nu 7,9%, cu un plus de peste 12 miliarde.

”Nu e un proiect perfect, nu poți avea proiecte perfecte pe astfel de legislații, dar aduce predictibilitate și echitate” mai spune Ilie Bolojan. Dacă nu va fi adoptată Legea salarizării, România va pierde 779 milioane de euro.

Ilie Bolojan a mai spus că, dacă nu va trece acest proiect, la 1 ianuarie 2027, salariile oricum vor crește, prin indexare cu rata inflației, dar salariile mari vor fi și mai mari în timp ce pentru românii cu salarii mici, creșterea va fi nesemnificativă. Dacă se va face indexarea salariilor în locul adoptării legii salarizării, povara bugetară ar fi tot de 12 miliarde, cu diferența că mai mulți bani nu vor încasa cei cu venituri mai mici, ci tot cei care deja câștigă mai mult.